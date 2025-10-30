Una joven explica cuál es su sueldo de camarera en Noruega: «Un mes normalito son 5.000 euros» Detalla que le pagan por horas y que varía en función del mes

Con los bajos salarios que se pagan en España, son muchos los jóvenes que deciden irse a trabajar a otros países con el objetivo de tener una vida mejor. Uno de ellos es Noruega, donde la media de salarios es de 5.000 euros.

En este sentido, una joven española llamada Gaby ha contado su experiencia como camarera en Noruega a través de la red social TikTok. «En un mes normalito puedo ganar más de 5.000 euros brutos», señala. En el vídeo explicó que cobró en un mes 59.611 coronas noruegas, que según el valor que tenga el euro puede variar significativamente en la conversión: «El euro no siempre está al mismo precio. Al mes se puede notar la diferencia. Este mes al cambio serían 5.083 euros en lugar de 5.900».

Señala que se trata de dinero en bruto, por lo que hay que descontar los impuestos: «Aquí casi todo el mundo paga con tarjeta, así que las propinas se ingresan en nómina y nos descuentan un 25% en impuestos».

También explicó el tipo de contrato que tiene: «Me pagan por horas trabajadas. Tengo un contrato fijo pero por horas. Si hay algún mes que no trabajo ese no lo cobro. El mes pasado trabajé diecisiete días y me pagaron por ellos. Pero lo que más importa son las horas trabajadas y no los días. Por esos 17 días cobré 2.700 euros, incluídas las propinas. Hice 150 horas».

Por último, señaló cuánto se cobra de media la hora: «Son unas 197 coronas la hora, más o menos, aunque depende de tu edad y de la experiencia. Menos de 200 coronas la hora no aceptes». Añade que «si trabajas después de las nueve de la noche, cobras más. En mi contrato, por ejemplo, de 9 a 12 de la noche gano 16 coronas más por hora, y de 12 a 4 de la madrugada, 30 coronas más. Los domingos también se paga extra».

