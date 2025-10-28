José Antonio Benito: «Tengo 45 años cotizados pero cobro 1.450 euros de pensión por un error de la Seguridad Social» Le aseguraron que cobraría una pensión de jubilación de 2.100 euros tras estar pagando convenios especiales durante 5 años

Mar Georga Martes, 28 de octubre 2025, 01:27 Comenta Compartir

El sistema público de pensiones en España contempla la jubilación anticipada involuntaria como una opción para quienes pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad. No obstante, esta modalidad implica la aplicación de coeficientes reductores que pueden alcanzar hasta el 30% de la cuantía total, y que se mantienen durante toda la vida del pensionista.

Esta situación afecta especialmente a los trabajadores de edad avanzada que, tras un despido, no logran reincorporarse al mercado laboral. Muchos optan por suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social para mantener su base de cotización, una medida que, en teoría, debería evitar reducciones significativas en la futura pensión.

Una vida laboral temprana y 45 años trabajando

José Antonio Benito inició su vida laboral con 14 años, desarrollando la mayor parte de su trayectoria en una empresa de alimentación, donde llegó a ser encargado de sección. En el año 2009, con 53 años, fue despedido debido a la crisis económica, lo que le llevó a acogerse al desempleo y, posteriormente, a un Convenio Especial con la Seguridad Social.

Según explica a 'NoticiasTrabajo', un funcionario le recomendó abonar una cuota mensual de 400 euros, lo que le garantizaría una pensión aproximada de 2.100 euros. Sin embargo, al solicitar la jubilación anticipada a los 61 años, la pensión reconocida fue finalmente de 1.639,66 euros mensuales, que con las retenciones de IRPF ha terminado siendo de 1.450,61 euros.

Jubilación anticipada: aplicación de coeficientes y error administrativo

El jubilado asegura haberse visto perjudicado por un error administrativo de la Seguridad Social que le ha supuesto una pérdida de 600 euros mensuales en su pensión de jubilación. Esto se debe a que, en vez de tener en cuenta los últimos 25 años de cotización, conforme a la actual norma, solo tuvieron en cuenta los últimos 15 años, excluyendo sus bases más altas en dicha empresa de alimentación.

Tras acudir a las oficinas de la Seguridad Social para tratar de subsanar la equivocación, según relata, el empleado público reconoció que «había cometido un error». José Antonio decidió acudir a la Dirección Provincial de la Seguridad Social para exponer su caso directamente al Secretario del organismo. Consideraba que lo que habían hecho con su pensión después de 45 años cotizando «no era justo». Durante la reunión, el Secretario le respondió que él «no ponía la ley», que esa era la normativa vigente y que el adelanto de su jubilación implicaba un recorte cercano a una cuarta parte de su pensión.

Percepción de injusticia

En la entrevista a 'NoticiasTrabajo', José Antonio Benito ha transmitido su descontento con la situación, considerándola injusta. «Empecé a trabajar desde los 14 años y con 50 años me vi que nadie quería contratarme. Después la Seguridad Social me ha pegado un palo de 600 euros al mes… piensa que son 7.200 euros al año y que va a ser hasta que me muera», lamenta.

El afectado considera que el sistema de pensiones no valora el esfuerzo de aquellos que más han contribuido durante su vida laboral. Señala que no resulta equitativo que trabajadores con más de cuatro décadas de cotización sufran recortes tan elevados, mientras que otros con apenas 15 años cotizados -pero en la última etapa de su vida laboral- puedan recibir mejores bonificaciones y complementos.