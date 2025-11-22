Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Ángel Cuadrado Roca, experto en tecnología: «Dejar que la batería del móvil se agote por completo está acortando su vida útil»

El periodista especializado en tecnología, ciencia e innovación ofrece las claves para alargar la vida del teléfono smartphone

Mar Georga

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:24

Aunque parezca un gesto sin importancia, la manera en la que cargamos el teléfono móvil puede afectar directamente a la vida útil de su batería. En palabras del experto en tecnología José Ángel Cuadrado Roca, dejarlo enchufado toda la noche, utilizar cargadores inadecuados, o esperar a que llegue a cero para cargarlo, reducen de manera directa su funcionamiento.

«Casi todos cargamos mal el móvil y las marcas lo saben. Un hábito tan simple como cargar siempre el teléfono al 100% o dejar que la batería se agote por completo está acortando la vida útil de los smartphones sin que nos demos cuenta», comienza diciendo el periodista en un vídeo de TikTok.

Los consejos para alargar la vida útil de la batería del móvil

El primero consejo, señala, es que mantengamos siempre la batería entre un 20% y un 80%, tal y como recomienda la comunidad de expertos en energía. «Las celdas de litio son las encargadas de alimentar la mayoría de los teléfonos. El problema es que se estresan cuando está completamente cargadas o totalmente vacías», explica.

La palabra ancla: el truco definitivo para seguir adelante en la carrera a pie

Ana Amengual, nutricionista: «Si vamos justos de tiempo, consumir ultracongelados de calidad es una fantástica opción»

Los mejores alimentos para hacer crecer el pelo y evitar su caída en otoño

Por último, el experto recomienda que carguemos el móvil en varios intervalos cortos a lo largo del día, en lugar de hacerlo una sola vez durante la noche. Gracias este gesto, evitaremos que las celdas sufran una degradación prematura, así como que las altas temperaturas generen un calor interno dañino. «El calor es el peor enemigo de nuestros dispositivos inteligentes», advierte José Ángel Cuadrado Roca.

