Jordi Cruz, en una imagen de archivo. Henar Sastre

Jordi Cruz: «Llevo 30 años gestionando personal y veo si hay ganas o no en cuanto entran por la puerta. No me suelo equivocar»

El chef español ha señalado qué requisito imprescindible deben cumplir todos aquellos profesionales que quieran trabajar en sus restaurantes

Mar Georga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:54

La cocina de un restaurante es un espacio frenético donde la rapidez, la presión y la coordinación conviven a diario. Más allá de la destreza técnica, la actitud del cocinero se convierte en un factor decisivo en cada jornada laboral, que en última instancia, afecta a la experiencia del cliente.

Esa es la razón por la que Jordi Cruz, el popular chef español y jurado de Masterchef, se muestra tan exigente a la hora de contratar empleados. Mientras que en una anterior entrevista afirmaba tener dificultades para encontrar trabajadores para sus restaurantes, en el podcast 'Se me Antoja' ha detallado cuáles son los requisitos que les exige.

Las condiciones de Jordi Cruz para poder trabajar en alguno de sus restaurantes

El propietario de varios locales con estrella Michelin ha confesado que nunca aceptará cocineros que muestren una actitud perezosa. «Cuesta lo mismo hacerlo bien que mal, inviertes el mismo tiempo. Cuando vienes a mi casa, yo te digo: 'Mira, me da igual lo que sepas hacer porque lo que vas a hacer aquí es diferente y singular'. Por lo tanto, te lo voy a enseñar. ¿Y qué me tienes que dar tú? Ganas», defiende.

Además de la pereza, tampoco admite en su círculo profesional a personas que no muestren una mentalidad positiva y fuerza de voluntad. «Esto es lo que no me sirve para nada. Ya que inviertes tu tiempo en hacer algo que no quieres, que es trabajar, que te aleja de tus seres queridos y te quita tiempo libre, pues métele ganas», señala rotundo.

@semeantoja1906 🚀 75 | NO PERDONO LA PEREZA Powered by Kitchen Consult. #SeMeAntoja #JordiCruz #PodcastGastronómico #AltaCocina #CocinaDeAutor #Gastronomía #ABaC #EstrellasMichelin #RestaurantesBarcelona #CocinerosDeEspaña #MasterChef #ChefLife #HistoriasQueInspiran #CocinarConEquilibrio #SeMeAntojaPodcast ♬ sonido original - semeantoja1906

Por último, el chef Jordi Cruz afirma que con el paso del tiempo ha conseguido desarrollar una intuición infalible que le permite saber cómo es un empleado con tan solo verle llegar a la entrevista. «Llevo 30 años gestionando personal y veo si hay ganas o no en cuanto entra por la puerta. A veces lo pongo en duda y me digo: 'Cállate la boca y deja que te demuestre por qué te puedes equivocar'. Pero no suele fallar», termina diciendo.

