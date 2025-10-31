Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jon Hernández, en el pódcast 'La fórmula del éxito'. Youtube

Jon Hernández, experto en inteligencia artificial: «La generación de mi hija no entenderá por qué teníamos teclados»

De la escritura a la voz: un cambio de hábitos que llegará antes de lo previsto

Mar Georga

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:59

El divulgador y experto en inteligencia artificial Jon Hernández ha anticipado un cambio cultural cada vez más palpable: la desaparición del teclado. Según explica, la interacción por voz irá sustituyendo de manera progresiva a la escritura, modificando por completo la forma en la que nos relacionamos con la tecnología.

«Mi hija de 8 años no dice 'pregúntale a Google', dice 'pregúntale a ChatGPT'. Su generación no entenderá por qué teníamos teclados», ha señalado en varias entrevistas. Para Hernández, la interacción de las personas con los ordenadores y móviles terminará siendo una conversación, difícilmente distinguible de una charla con un humano.

La inteligencia artificial: de herramienta a infraestructura cotidiana

Este cambio se sucederá primero a través de los móviles y después mediante 'wearables' o sistemas proactivos que «estarán presentes en nuestro contexto 24/7». Es decir, como los relojes inteligentes que miden las pulsaciones, tienen una cámara integrada y se pueden conectar a internet. Por lo que la inteligencia artificial ya no será una herramienta más, sino una infraestructura invisible que estará en todas partes.

La revolución, además de técnica, será cultural: aprender a convivir con sistemas inteligentes será una habilidad necesaria en el siglo XXI. En un futuro próximo, las nuevas generaciones -en palabras del experto- ya no utilizarán los teclados del ordenador y del móvil para escribir, sino que directamente harán uso de su propia voz para interactuar con la tecnología.

