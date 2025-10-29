Jon Hernández, divulgador de inteligencia artificial: «Si conoces a alguien que utilice ChatGPT como psicólogo, quítale el móvil de la mano» El experto en IA alerta sobre el aumento del uso de esta tecnología en cuestiones de salud mental, especialmente entre los jóvenes

Jon Hernández sobre el escenario del II Congreso de Inteligencia Artificial de la Junta, en el Palacio de Congresos de Granada.

Mar Georga Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:55

Jon Hernández, uno de los divulgadores de Inteligencia Artificial más seguidos en redes, ha alertado sobre los peligros que supone utilizar herramientas como ChatGPT a modo de psicólogo. «Si conoces a alguien que utiliza la IA como psicólogo por problemas reales, dale dos hostias y sácale el móvil de la mano», señala en el podcast 'Roca Project'.

La razón es clara: los modelos actuales no han sido diseñados para ofrecer soporte psicológico profesional. Esto significa que, aunque parezca que estos 'chatbots' nos escuchan y entienden mejor que nadie, en realidad carecen de los filtros éticos, responsabilidades legales y las competencias requeridas para poder ejercer tal profesión. Por lo que pueden llegar a ser contraproducentes y amplificar patrones dañinos de conspiración o depresión.

El futuro de la IA emocional: una herramienta aún sin garantías

Jon Hernández se muestra tajante ante el uso de esta herramienta con tales fines: «Yo no utilizaría ChatGPT para eso, pero simplemente porque el producto no ha sido diseñado para ello, más allá de que crea que se pueda llegar a crear un producto interesante para el soporte emocional con inteligencia artificial, que probablemente se puede crear». Delegar la salud mental a un sistema sin preparación clínica presenta ciertos riesgos.

No obstante, el divulgador y CEO de 'Inteligencia Artificial' no descarta que en un futuro se puedan a llegar a desarrollar herramientas con una mayor adecuación al apoyo terapéutico. Para ilustrar esto, Hernández utiliza el siguiente símil: «Como producto tenemos que entender que es como si coges un coche que no está preparado como un 4x4 y lo metes por un terreno difícil. O sea, puede tirar. No hay garantías de que tire bien, con lo cual yo no me arriesgaría a poner mi salud mental en manos de algo que no ha sido preparado para eso y que tiene cierto mínimo de garantías».

El déficit de psicólogos en la sanidad pública agrava el problema

La ingeniera Ana Freire, experta en IA y salud mental y creadora del proyecto STOP, señala que este fenómeno surge como respuesta a la falta de recursos en la sanidad pública. De este modo lo ha explicado en el podcast 'IA' de Jon Hernández: «En España solo hay seis psicólogos y en torno a nueve psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Las listas de espera son de tres meses. A lo mejor entre visita y visita te dan mes y medio».

Esa carencia está impulsando a muchos jóvenes a buscar alternativas tecnológicas como ChatGPT para desahogarse o buscar consejo emocional, sin entender que no se trata de una herramienta terapéutica. En resumen, el testimonio de Jon Hernández logra poner el foco sobre un problema real, cada vez más frecuente en la sociedad actual. Pero la terapia en salud mental requiere de humanidad, afecto, formación, criterio y presencia: elementos inimitables para un software.