La ingeniosa respuesta de un padre a un vecino que se quejaba del llanto de su bebé «La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo», contestó el aludido en redes sociales LAS PROVINCIAS Jueves, 31 enero 2019, 19:30

«Como me volváis a despertar pongo una queja a la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad». Este es el mensaje que un padre de un bebé de 19 meses encontró en la puerta de su casa la semana pasada. Al parecer, un vecino se quejaba de que el llanto de su hijo no le dejaba dormir por las noches. Días antes había recibido otra nota que decía: «Rogamos por favor que preocupen que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana. No están solos en el edificio».

En esta ocasión el padre decidió responder a través de Twitter: «Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac», explicaba en tono humorístico. Aquí van los diez puntos de la contestación que se han vuelto virales por su ingenio:

1. Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños.

2. Soy el primer interesado en que duerma bien porque así lo haría yo también. Entre el uno y la otra, vamos para cinco años durmiendo de pena. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019

5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya.

6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema. — Nacho Duque (@duque_nacho) 28 de enero de 2019