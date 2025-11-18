Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

DjMariiO en un partido de tenis de Carlos Alcaraz

Horario, dónde ver y participantes del 'Partidazo de Youtubers 6' de DjMaRiiO

IllooJuan, Plex o Coscu, entre los protagonistas del partido de influencers más importante del año, que se disputará el sábado 29 de noviembre

Jaime Vázquez García

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:15

Comenta

El próximo sábado 29 de noviembre de 2025, La Rosaleda de Málaga será testigo de una nueva edición del fenómeno futbolístico más grande de la comunidad hispanohablante de creadores de contenido: el Partidazo de Youtubers 6, organizado por DjMaRiiO. El encuentro arrancará sobre las 20:00 (hora peninsular española) y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de DjMaRiiO.

Un duelo con sabor a revancha

En esta sexta edición, se reedita el clásico enfrentamiento entre España y Latinoamérica, una «revancha» muy esperada por la comunidad digital tras el último choque entre ambas selecciones, donde España se impuso con un contundente 5-1.

Esta vez, el equipo de LATAM tiene la ocasión ideal para equilibrar la balanza o, por el contrario, permitir que la distancia en el marcador histórico se amplíe aún más.

El encuentro será en el emblemático estadio del Málaga, La Rosaleda, que además del partido de fútbol, incluirá actuaciones de artistas, momentos de entretenimiento y una producción al nivel de un gran show como en los últimos años.

El partido se podrá seguir, como todos los años, en el canal de YouTube de DjMaRiiO.

Para asistir de público al partidazo, se podrá hacer adquiriendo las entradas en la web del club, que se pueden adquirir por precios muy económicos que van desde los 3€ hasta los 20€ dependiendo de la zona del estadio.

¿Quiénes participan?

Representando a España a falta de algún fichaje más:

Cacho01 (Portero), Dario MH (Portero), Papi Gavi, Mostopapi, Guanyar, Spursito, Mikel, Folagor, Telmo, Alexby, X. Ramos, Juanki, Ampeter, Adri Contreras, Peereira, DjMaRiiO, Plex, Kolderiu, Iker Ruiz, Robledo e IlloJuan como último fichaje confirmado, con la gran ausencia de momento de Ibai Llanos.

En cuanto al equipo de Latinoamérica la plantilla es:

La Cobra, Coscu, Shelao, Mernuel, Markito Navaja, Byking, Pelicanger, Cristorata, Rivaldios, LaSapa, Chanty, ElZeein, Davo, Coker, Bauletti, Toni Cruz, Vins, Will, Javetas y Vini Colombia.

En cuanto a los entrenadores, en el equipo de España serán dos famosos influyentes como Rudagoni (famoso en redes sociales por parodiar de entrenador de manera comica en FC26) y Mangel (youtuber reconocido desde los inicios). Por parte del equipo latinoamericano será el conocido tertuliano Jorge D'Alessandro.

