Hallan un hueso humano en unos calcetines de Primark

El periódico The Guardian informa que la Policía británica investiga la aparición de un hueso humano en unos calcetines en la cadena de grandes almacenes Primark, en Colchester. El diario inglés explica que fue un hombre el que realizó el hallazgo el pasado 10 de diciembre, aunque no haya trascendido hasta ahora. Las primeras averiguaciones indican que no parece que sea el resultado de una herida reciente, ya que no hay piel ni otras partículas alrededor.

Un portavoz de Primark, en declaraciones a The Guardian, afirma que se está consultando a los proveedores de la firma para alcanzar alguna conclusión. «Primark se toma muy en serio este asunto y está llevando a cabo una investigación en la fábrica donde los calcetines fueron confeccionados», afirma al tabloide. «No hay pruebas que sugieran que en la fábrica haya tenido lugar ningún incidente«, añade.