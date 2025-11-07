Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugador de League Of Legends compitiendo delante de miles de personas. Reuters

La gran final de LoL (Worlds 2025): fecha, hora y donde verla en directo en Twitch y Youtube

T1 y KT Rolster protagonizan la final más esperada de los Worlds 2025, en una épica Telecom War

Jaime Vázquez García

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:03

Comenta

La gran final del World Championship 2025 (Worlds), el torneo más prestigioso de League of Legends, se celebrará este domingo 9 de noviembre de 2025. Este evento, que reúne a los mejores equipos del mundo en una batalla épica por la supremacía, promete ser uno de los momentos más emocionantes del año en el mundo de los e‑sports.

La final estará marcada este año por una feroz competencia entre los equipos T1 y KT Rolster, lo que ya muchos han catalogado como la «Telecom War» en referencia a la lucha entre las 'telecos' de Corea del Sur, de donde son los dos finalistas y que les dan nombre.

T1 y KT Rolster son eternos rivales que llevan más de doce años enfrentados, con un claro ganador por parte de T1, con un total de 28 enfrentamientos, donde T1 logró 22 victorias, mientras que KT Rolster consiguió vencer en seis ocasiones.

El conjunto de T1, capitaneado por Faker, el jugador más valioso y legendario de los e-sports, será el primer equipo en toda la historia de los esports de League of Legends que disputa cuatro finales consecutivas (2022, 2023, 2024 y 2025).

En cambio KT Rolster, llegaba al mundial como el peor equipo de la región y en cambio ha perdido solo un mapa en todo el torneo, lo que sobre el papel le convertiría en el favorito para ganar su primera final, pero en unas finales y contra el eterno campeón T1, no será tan fácil.

Domingo 9 de noviembre

La final de los Worlds 2025 se disputará el próximo domingo 9 de noviembre, a las 8:00 hora peninsular española, en Chengdú (China) y se podrá seguir de manera gratuita en LoL Esports (sitio web oficial) (en Youtube https://www.youtube.com/@lolesports) o en el canal oficial de Riot (en Twitch https://www.twitch.tv/riotgames ) y en español, en el canal de Twich del streamer Ibai Llanos.

Asimismo, algunos cines seleccionados de la península retransmitirán la final en pantalla grande, aunque será necesario adquirir las entradas por un precio aproximado de 15 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  2. 2 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  3. 3

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  4. 4 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia
  5. 5 Detenido por darle un martillazo en la cabeza a su vecino en Orriols
  6. 6 Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
  7. 7

    Quién se mueve por el Parterre, la Valencia más señorial
  8. 8 La historia de la calle J. J. Dómine: a quién está dedicada y por qué fue tan importante para Valencia
  9. 9 Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia capital y otros 22 municipios de la provincia para esta semana (del 8 a 14 de noviembre)
  10. 10

    Lara Siscar, el rostro valenciano de la televisión a la que la dana le tocó de cerca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La gran final de LoL (Worlds 2025): fecha, hora y donde verla en directo en Twitch y Youtube

La gran final de LoL (Worlds 2025): fecha, hora y donde verla en directo en Twitch y Youtube