La gran final de LoL (Worlds 2025): fecha, hora y donde verla en directo en Twitch y Youtube T1 y KT Rolster protagonizan la final más esperada de los Worlds 2025, en una épica Telecom War

Jaime Vázquez García Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:03 Comenta Compartir

La gran final del World Championship 2025 (Worlds), el torneo más prestigioso de League of Legends, se celebrará este domingo 9 de noviembre de 2025. Este evento, que reúne a los mejores equipos del mundo en una batalla épica por la supremacía, promete ser uno de los momentos más emocionantes del año en el mundo de los e‑sports.

La final estará marcada este año por una feroz competencia entre los equipos T1 y KT Rolster, lo que ya muchos han catalogado como la «Telecom War» en referencia a la lucha entre las 'telecos' de Corea del Sur, de donde son los dos finalistas y que les dan nombre.

T1 y KT Rolster son eternos rivales que llevan más de doce años enfrentados, con un claro ganador por parte de T1, con un total de 28 enfrentamientos, donde T1 logró 22 victorias, mientras que KT Rolster consiguió vencer en seis ocasiones.

El conjunto de T1, capitaneado por Faker, el jugador más valioso y legendario de los e-sports, será el primer equipo en toda la historia de los esports de League of Legends que disputa cuatro finales consecutivas (2022, 2023, 2024 y 2025).

En cambio KT Rolster, llegaba al mundial como el peor equipo de la región y en cambio ha perdido solo un mapa en todo el torneo, lo que sobre el papel le convertiría en el favorito para ganar su primera final, pero en unas finales y contra el eterno campeón T1, no será tan fácil.

Domingo 9 de noviembre

La final de los Worlds 2025 se disputará el próximo domingo 9 de noviembre, a las 8:00 hora peninsular española, en Chengdú (China) y se podrá seguir de manera gratuita en LoL Esports (sitio web oficial) (en Youtube https://www.youtube.com/@lolesports) o en el canal oficial de Riot (en Twitch https://www.twitch.tv/riotgames ) y en español, en el canal de Twich del streamer Ibai Llanos.

Asimismo, algunos cines seleccionados de la península retransmitirán la final en pantalla grande, aunque será necesario adquirir las entradas por un precio aproximado de 15 euros.