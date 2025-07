Furor por un desconocido pueblo español: es el 'pequeño Mónaco’

Mar Georga Lunes, 21 de julio 2025, 23:50 Comenta Compartir

Frente a un turismo masivo que no solo dificulta la vida de los ciudadanos españoles sino que también parece provocar la incomodidad de los viajeros, el diario británico ‘The Mirror’ recomienda un destino de vacaciones ignoto, alejado del gentío. La 'recomendación estrella' del periódico es Almerimar, un municipio de El Ejido (Almería) que destaca por ofrecer “sol, mar y tranquilidad sin pancartas de protesta”.

Explican que el principal atractivo de esta localidad es su puerto, ya que lo convierte en un lugar perfecto para todos aquellos aficionados a la navegación. “El epicentro de la vida en Almerimar es su gran puerto deportivo, con 1.100 amarres”, sostiene el periódico. “Tiene capacidad para barcos y yates de hasta 60 metros de eslora y ofrece todos los servicios necesarios para la navegación a vela y la náutica de recreo”, prosiguen.

Un enclave perfecto para los amantes de la navegación

No obstante, Almerimar es un destino de vacaciones ideal para todos los públicos, aunque no practiquen la navegación. Sus playas de arena fina poseen un gran atractivo turístico. “Incluso si no te gusta navegar, hay algo inigualable en contemplar la puesta de sol fundirse entre los mástiles de los barcos mientras disfrutas de la brisa marina”.

Además de las accesibles y cómodas playas que son ideales para disfrutar de un baño y descansar, también se encuentran otras cercanas, como la Playa de San Miguel, que cuenta con un oleaje perfecto para practicar kitesurf. Por su parte, la Playa de Punta Entinas-Sabinar sorprende por su naturaleza salvaje, repleta de aves acuáticas y kilómetros de costa virgen. Otros puntos de interés de Almerimar son el Castillo de Guardias Viejas, construido en el siglo XIX, y la Torre de Balerma, las cuales conforman el patrimonio histórico de este encantador municipio almeriense.