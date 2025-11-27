Ser fontanero en España, un sector en alza: «Hoy he facturado alrededor de 1.900 euros. Llevo doce horas fuera de casa y sin comer» Emanuele Armeli, fontanero italiano en España, ha compartido a través de TikTok cómo es su actividad diaria como autónomo

Mar Georga Jueves, 27 de noviembre 2025

Emanuele Armeli Moccia, un fontanero italiano con cinco años de experiencia, reside en España desde 2017 y ha logrado ganarse la confianza de numerosos clientes gracias a la calidad de su trabajo. Con un dominio casi perfecto del español, Emanuele ha consolidado rápidamente su negocio de fontanería, reformas y calefacción en Valencia.

1.900 euros en un día tras una jornada frenética de doce horas: «Y sin tiempo para comer»

A través de su cuenta de TikTok, el experto revela cómo es su actividad laboral diaria, trabajando como fontanero autónomo. Con días como el que muestra en el siguiente vídeo, Emanuele consigue facturar más que el salario mensual de muchos trabajadores del país, a base de jornadas extensas y frenéticas de doce horas. «1.900, 1.500, 900 euros... Depende del día. Y sin tiempo para comer», señala.

Eso sí, esos 1.900 euros que ha logrado ganar en un día, tras el pago de gastos e impuestos se quedan en unos 800 euros, tal y como explica él mismo. El trabajo más importante que ha llevado a cabo dicho día es el de un montaje de 30 metros de cobre, más el cambio de la bomba de agua de su sitio. En total, tan solo por este encargo ha logrado facturar 1.460 euros, tras pasar la mayor parte del día trabajando para este cliente.

La fontanería, un oficio con demanda creciente: «Estoy desbordado de trabajo»

Después, siendo ya las siete de la tarde, ha atendido a otros dos clientes más, quienes precisaban de un desatasco. Por estos, ha cobrado 205 euros y 170 euros respectivamente. Al terminar este último desatasco, y siendo las nueve de la noche, el profesional ha explicado que habían pasado 12 horas desde que salió de su casa, y que no había comido nada todavía.

De este modo, Emanuele Armeli Moccia ha visibilizado el día a día de la fontanería, una profesión en alza, con escasez de profesionales, y que nunca podrá ser sustituida por la inteligencia artificial. «Estoy desbordado de trabajo. No puedo atender a todo el mundo, no doy abasto. Tanto yo como mis colegas», concluye en su vídeo de TikTok.