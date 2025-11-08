La final épica de LoL (Worlds 2025): Fecha, hora y cómo verla en directo en Twitch y YouTube Todo lo que necesitas saber para seguir en directo la gran batalla por el título mundial de LoL

Jaime Vázquez García Sábado, 8 de noviembre 2025, 15:02

Este domingo 9 de noviembre de 2025, se llevará a cabo la tan esperada final del World Championship 2025 (Worlds) de League of Legends, el evento más prestigioso de los e-sports. En esta edición, los equipos T1 y KT Rolster protagonizan lo que muchos ya han bautizado como la «Telecom War», un enfrentamiento épico que enfrenta a dos gigantes de Corea del Sur, conocidos por su vinculación con las grandes empresas de telecomunicaciones del país.

Ambos equipos se han enfrentado a lo largo de más de 12 años en la escena competitiva, con T1 dominando históricamente la rivalidad, habiendo ganado 22 de los 28 enfrentamientos entre ambos. Por su parte, KT Rolster llega a la final como una sorpresa, después de un torneo impresionante donde solo ha cedido un mapa, desafiando las expectativas y buscando conseguir su primer título en el mundial.

Se rumorean además posibles colaboraciones y anuncios especiales por parte de Riot Games, relacionados con nuevas actualizaciones para League of Legends, así como colaboraciones con marcas de alto perfil. El evento podría incluir lanzamientos de nuevas skins, nuevos cambios en la jugabilidad como ocurrió hace unos meses y otros contenidos exclusivos.

Domingo 9 de noviembre

La gran final de los Worlds 2025 se celebrará el domingo 9 de noviembre a las 8:00 hora peninsular española en Chengdú, China. Unos minutos antes, los espectadores podrán disfrutar de la antesala del evento, que contará con actuaciones musicales en vivo y un show espectacular, elementos a los que Riot Games suele dar mucha importancia.

Los fans podrán seguirla en directo de forma gratuita a través de LoL Esports (sitio web oficial) (en Youtube https://www.youtube.com/@lolesports) o en el canal oficial de Riot (en Twitch https://www.twitch.tv/riotgames ) y en español, en el canal de Twich del streamer Ibai Llanos.

Además, algunos cines de la península retransmitirán el evento en pantalla grande por 15 euros. ¡No te pierdas esta batalla épica por el título mundial de League of Legends!