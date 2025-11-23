Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estrella, maestra: «Siempre se ha dicho que los profesores viven bien. Mentira. Es una de las peores profesiones que hay»

Su testimonio ha encendido el debate sobre la realidad que se vive en las aulas: denuncia una falta de recursos y una queja constante por parte de los padres

Mar Georga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Estrella, quien trabaja como maestra en España y Reino Unido, se ha hecho viral en TikTok gracias a uno de sus vídeos en los que muestra la cruda realidad que viven algunos docentes en el país. «El desgaste mental es brutal. Es una de las peores profesiones que puedes tener», comienza explicando.

Su testimonio se ha convertido en un altavoz, desde el que denuncia el creciente malestar dentro de las aulas, donde la falta de recursos, la carga emocional y la presión de las familias dibujan un panorama cada vez más difícil de sostener.

El exceso de trabajo, la falta de apoyo, el descrédito hacia los docentes

«Siempre se ha dicho: 'Ay, los maestros qué bien viven'. Mentira», señala. Esto se debe, en parte, a que se repite el mantra de 'la inclusión' desde las administraciones, pero no se proporcionan los apoyos suficientes para que sea posible, por lo que toda la carga de trabajo acaba recayendo en los profesores.

«A las maestras no nos importa que haya niños con necesidades. Lo que sí nos molesta es no tener los apoyos necesarios», dice en su vídeo de TikTok. Además, el uso constante de los teléfonos móviles por parte del alumnado desde edades bien tempranas provoca un mayor déficit de atención, así como una sobreestimulación.

@estrellativa Hablo por mí y por muchos de mis compañeros de profesión 💘 Los maestros estamos AGOTADOS. Basta ya de tantas exigencias y de tratarnos tan mal... 😔✨️ ¿Os sentís identificados? Os leo 👇 #maestros #oposicionesmaestros #sermaestro ♬ Experience (Cover Ludovico Einaudi) - 北昼

«No sabéis lo difícil que es enseñar con todo el déficit de atención que tienen los niños porque lo único que hacen es ver pantallas», explica tajante. A esto se le añade, en palabras de la maestra Estrella, la presión y la exigencia por parte de los padres, quienes se quejan por todo: «Que si mandas muchos deberes, que si mandas pocos, que si haces esto, que si lo otro... Parad ya», concluye.

