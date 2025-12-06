Epic Games Store anuncia una sorpresa de 'The Game Awards 2025' como próximo videojuego gratuito Con motivo de su celebración, la tienda de videojuegos va a regalar un título misterioso relacionado con estos premios

Mar Georga Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:03

El jueves 4 de diciembre a las 17:00, la Epic Games Store revelaba los dos títulos gratuitos de esta semana.

Los dos videojuegos gratuitos de esta semana: una aventura pixel art y diversión en casa

El primero se trata de una aventura gráfica pixelada con elementos de comedia que nos lleva a encarnar al detective Francis McQueen. Bajo el título de 'The Darkside Detective', este videojuego indie nos adentra en el cuerpo de policía de Twin Lakes, donde tendremos que investigar casos ocultos y paranormales.

El segundo juego gratuito de esta semana es 'The Jackbox Party Pack 4', que se presenta como la alternativa perfecta a los juegos de mesa tradicionales. Con un multijugador local y un guardado en la nube, la cuarta edición de Jackbox Games presenta cinco modalidades de pruebas y preguntas para disfrutar con hasta 8 amigos en casa.

Un juego misterioso para la semana que viene: está relacionado con 'The Game Awards 2025'

En cuanto al adelanto sobre las novedades de la próxima semana, la Epic Games Store no ha querido desvelar qué videojuego regalará. Suele ser una práctica que lleva a cabo en fechas señaladas, como de Navidad y Halloween.

La diferencia, esta vez, reside en que junto al misterioso juego han añadido un letrero que indica que esta sorpresa está relacionada con 'The Game Awards 2025'.

Ampliar 'The Game Awards 2025' en la Epic Games Store

Esto indica que cabe la posibilidad de que Epic Games ofrezca de manera gratuita durante la semana que viene un videojuego de la lista de nominados -o uno de los ganadores, quien sabe- a los juegos del año.

En caso contrario, se trataría de un reclamo visual con el que dar comienzo a la temporada navideña de juegos gratuitos, y de paso recordarnos que ese mismo día se produce la gala a los mejores juegos del año.

El misterio se relevará el 11 de diciembre a las 02:00h de la madrugada en España (8:00 pm en la costa este de los Estados Unidos), la misma fecha en la que comenzará la gala de 'The Game Awards 2025'.

En este artículo, el lector podrá encontrar la lista de nominados a 'The Game Awards 2025' de cada categoría, así como los canales donde poder visualizar esta ceremonia.