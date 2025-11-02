Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camarero pone leche en un café. Luis Ángel Gómez

El dueño de una cafetería estafó 22.000 euros a un anciano de 94 años cobrándole desayunos por 450

Se llvaba su tarjeta de crédito haciéndole ver que no tenía cobertura en el datáfono

J.Zarco

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:19

Comenta

Un anciano de 94 años fue estafado en reiteradas ocasiones por el dueño de un bar de Granada, que le cobraba mucho más dinero de lo que en realidad costaban sus consumiciones.

El hombre acudía allí a desayunar a diario y a la hora de pagar el dueño le comentaba que había poca cobertura en el datáfono para pagar con tarjeta, por lo que se la llevaba y le efectuaba un importe mucho más elevado. La confianza que tenía por el trato habitual que tenían generó que no sospechara.

Pese a que al principio eran cantidades más pequeñas, con el paso del tiempo y al ser consciente de que el anciano no se percataba, la cuantía fue aumentando. De hecho, un día llegó a cobrarle 450 euros por un desayuno.

La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre de 57 años como presunto responsable de estafa continuada en una operación denominada 'Breakfast'. En su investigación señalan que la víctima dejaba su tarjeta y no se percataba de los altos cargos que recibía, que sumaron una cantidad total de 22.000 euros.

Los hechos ocurrieron desde junio de 2023 hasta junio de 2025. La Policía recalca que había una «tendencia ascendente» en los cobros, que al principio fueron de 30 euros y llegaron a ser de 450 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  3. 3

    Los errores de Mazón
  4. 4

    Los barones del PPCV mueven ficha, añaden más presión sobre Mazón y postulan a Mompó
  5. 5

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  6. 6

    Mazón se recluye en Alicante mientras el PP pone en sus manos la decisión de dimitir
  7. 7

    El viaje sin fin del transporte valenciano en busca de más de 2.000 chóferes
  8. 8

    El nuevo anfitrión en Valencia convierte la inauguración de su local en un exitazo
  9. 9

    El SOS de los panteones históricos del cementerio de Valencia
  10. 10

    Ábalos, en las listas de 2023: la orden de Sánchez que el PSPV acató

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El dueño de una cafetería estafó 22.000 euros a un anciano de 94 años cobrándole desayunos por 450

El dueño de una cafetería estafó 22.000 euros a un anciano de 94 años cobrándole desayunos por 450