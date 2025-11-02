El dueño de una cafetería estafó 22.000 euros a un anciano de 94 años cobrándole desayunos por 450 Se llvaba su tarjeta de crédito haciéndole ver que no tenía cobertura en el datáfono

Un anciano de 94 años fue estafado en reiteradas ocasiones por el dueño de un bar de Granada, que le cobraba mucho más dinero de lo que en realidad costaban sus consumiciones.

El hombre acudía allí a desayunar a diario y a la hora de pagar el dueño le comentaba que había poca cobertura en el datáfono para pagar con tarjeta, por lo que se la llevaba y le efectuaba un importe mucho más elevado. La confianza que tenía por el trato habitual que tenían generó que no sospechara.

Pese a que al principio eran cantidades más pequeñas, con el paso del tiempo y al ser consciente de que el anciano no se percataba, la cuantía fue aumentando. De hecho, un día llegó a cobrarle 450 euros por un desayuno.

La Policía Nacional ha informado de la detención de un hombre de 57 años como presunto responsable de estafa continuada en una operación denominada 'Breakfast'. En su investigación señalan que la víctima dejaba su tarjeta y no se percataba de los altos cargos que recibía, que sumaron una cantidad total de 22.000 euros.

Los hechos ocurrieron desde junio de 2023 hasta junio de 2025. La Policía recalca que había una «tendencia ascendente» en los cobros, que al principio fueron de 30 euros y llegaron a ser de 450 euros.

