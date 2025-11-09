DIRECTO | La final de LoL (Worlds 2025): hora y cómo verla hoy en directo en Twitch y YouTube Sigue en vivo la gran batalla por el título mundial de LoL

Los equipos T1 y KT Rolster protagonizarán este domingo 9 de noviembre de 2025 la final del World Championship 2025 (Worlds) de League of Legends, el evento más prestigioso de los e-sports.

La gran fiesta de los Worlds 2025 se celebrará el domingo 9 de noviembre a partir de las 7:00 hora (la gala) y las 8.00 (la final) hora peninsular española en Chengdú, China.

Los fans podrán seguirla en directo de forma gratuita a través de LoL Esports (sitio web oficial) (en Youtube https://www.youtube.com/@lolesports)...

(Puedes ver la final bajo estas líneas a partir de las 07.00 horas)

...o en el canal oficial de Riot (en Twitch https://www.twitch.tv/riotgames ) y en español, en el canal de Twich del streamer Ibai Llanos.