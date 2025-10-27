En qué consiste la 'dieta paleolítica' que sigue Marcos Llorente y otras figuras del mundo fitness Este tipo de alimentación se caracteriza por eliminar los lácteos, entre otros productos

Mar Georga Lunes, 27 de octubre 2025, 01:26 Comenta Compartir

La dieta paleolítica no es algo nuevo. Su origen se remonta a 2010, de la mano del científico Loren Cordain y su obra 'The Paleo Diet'. Sin embargo, en los últimos días, ha vuelto a protagonizar el foco mediático debido a las polémicas declaraciones de Marcos Llorente. Además de llevar unas gafas con cristales amarillosy de tener la casa repleta de luces rojas, el futbolista rojiblanco confesaba «comer como el hombre del Neandertal».

Aunque Llorente no es el único famoso que sigue este tipo de dieta, sí que ha conseguido convertirse en uno de sus mayores exponentes en nuestro país. Otros rostros conocidos como Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow, Matthew McConaughey y Chris Hemsworth han llegado a practicar este estilo de vida. También algunos deportistas, entre los que destacan Timothy Olso (bicampeón de ultramaratón), Ben Greenfield y Joel Friel (profesionales de triatlón).

Qué es la dieta paleo, paleolítica o paleodieta

Esta corriente alimentaria se basa en imitar los hábitos nutricionales de nuestros antepasados prehistóricos, priorizando el consumo de carne, pescado, frutas, verduras, semillas y frutos secos, y eliminando por completo los cereales, lácteos y productos procesados.

El principal objetivo de la dieta paleo es lograr un cuerpo más definido y funcional, reduciendo la grasa corporal y aumentando la masa muscular. Sin embargo, los expertos advierten que su bajo contenido en carbohidratos puede suponer un inconveniente para quienes realizan actividad física intensa o deportes de resistencia.

Para compensar esa falta de energía, muchos seguidores de esta filosofía recurren a alimentos naturales ricos en hidratos, como el boniato, la batata o la yuca. Estos ingredientes se han convertido en pilares clave de la versión moderna de la dieta, especialmente entre los deportistas que buscan un rendimiento óptimo sin abandonar el enfoque paleo.

Alimentos permitidos

Incluye vísceras, carnes, pescados, mariscos, huevos, frutas, verduras, frutos secos, semillas y aceites naturales, todos ricos en nutrientes esenciales. Esta forma de alimentación busca mejorar la salud, aumentar la energía y mantener una buena composición corporal, eliminando los productos industriales, los cereales y los lácteos.

Además, promueve el consumo de agua, infusiones, té, café y chocolate puro, evitando cualquier bebida o alimento con azúcares añadidos. Gracias a su aporte equilibrado de proteínas, grasas saludables y micronutrientes, la dieta paleo se ha convertido en una opción popular para quienes buscan una nutrición más limpia, natural y sostenible.

Alimentos no permitidos

La dieta paleo excluye todos los alimentos que no existían en la antigüedad, especialmente los cereales y sus derivados, como el arroz, el trigo, la quinoa, las harinas, el pan o la bollería. También quedan fuera las legumbres —como lentejas, garbanzos, guisantes, soja o cacahuetes— y los lácteos en cualquiera de sus formas, desde la leche hasta los quesos o yogures.

Del mismo modo, esta filosofía alimentaria elimina por completo los azúcares añadidos y los ultraprocesados, considerados los grandes enemigos de la salud moderna. Al prescindir de estos productos, se reduce de manera natural el consumo de aceites refinados, aditivos y conservantes, apostando por una nutrición más limpia y libre de químicos.

Qué dicen los expertos sobre la dieta paleolítica

A corto plazo, esta dieta puede servir de ayuda para reducir la inflamación y los desajustes metabólicos como la diabetes o la resistencia a la insulina. También se utiliza mucho para el control del peso, ya que elimina muchos alimentos calóricos como la bollería, el pan y los cereales, tal y como indica la dietista integrativa Yor Andonova en '¡Hola!'.

No obstante, no existen estudios científicos que esclarezcan cuáles son los efectos a largo plazo de esta alimentación. «En mi opinión, podemos conseguir los mismos beneficios con una dieta mediterránea variada, en la que podamos evitar alimentos ultraprocesados y azúcares, sin entrar en tantas restricciones, en dietas con nombres y sin volvernos locos», concluye la experta.