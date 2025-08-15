Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Restaurante, en imagen de archivo. Fotolia

Un chef pide vacaciones a su jefe y se queda de piedra con su respuesta: «¿Alguien ve esto normal?»

El joven ha denunciado la situación a través de sus redes sociales

JZ

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:57

Las vacaciones son un derecho que tiene cualquier trabajador, aunque ciertos empresarios no lo perciben de este modo. Es lo que le ha ocurrido a un usuario en redes sociales, @JuanFerRubiales, que ha denunciado la complicada situación que le ha tocado vivir.

Trabaja como cocinero y simplemente le pidió unos días de vacaciones a su jefe: «Trabajo de cocinero, me encargo de pedidos, preparar carnes, pescados, limpieza de la cocina, baños», ha señalado en su publicación que supera las 1.600 respuestas.

Juan ha desvelado que solo descansa un día a la semana y cobra 1.200 euros. «Le pido a mi jefe 3 días de vacaciones y me dice que busque YO una persona y le pague YO. ¿Alguien ve esto normal?», ha escrito en 'X'. Su mensaje se ha hecho viral y se ha llenado de respuestas, muchas de ellas mostrándole apoyo.

«Paso 1: intenta buscar otro curro. Paso 2: si te largas de ahí, da el nombre del sitio para no ir. Paso 3: denuncia (afiliarse a un sindicato te da la opción de tener abogados muy baratos, incluso gratuitos). Paso 4: acuérdate cuando votes de tu lugar en el sistema productivo», apuntaba una usuaria.

«Graba la conversación con tu jefe sobre las vacaciones (es legal, si es únicamente para utilizarla como prueba judicial) y pásate por un sindicato para reclamarlo. Mira el convenio de hostelería de tu comunidad autónoma y esos son los derechos de vacaciones y demás, que tú tienes», le aconsejaba otro.

