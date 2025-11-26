Carmen Lomana revela su rutina para mantenerse joven a sus 77 años: madrugón y cenas tempranas Dos litros de agua al día y mucha verdura, entre los indispensables en su rutina

Jaime Vázquez García Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:46

Carmen Lomana, empresaria y figura mediática, descarta las fórmulas mágicas antiedad: «No creo en milagros ni en productos secretos, la clave es cuidarse a diario y convertir el bienestar en un hábito placentero», afirma con su estilo elegante y directo.

A sus 77 años, Carmen Lomana demuestra que la constancia, la actitud positiva y una rutina bien estructurada son tan poderosas como la moda que la acompaña desde siempre. Su vida es un ejemplo de que el cuidado personal y la disciplina no solo preservan la juventud, sino que se convierten en un sello distintivo.

La rutina de Carmen Lomana

La empresaria comienza sus días temprano: «Me levanto a las seis y cuarto para iniciar todo con calma y dedicar unos minutos a mí misma antes de enfrentar entrevistas, compromisos o viajes».

El desayuno, según Lomana, es imprescindible: fruta fresca y una tortilla ligera son su elección habitual, evitando bollería y exceso de carbohidratos. «No sigo dietas de moda; priorizo verduras, legumbres y fruta. Con los años he ajustado mis hábitos, pero sin cambios drásticos», asegura.

La empresaria también cuida el aporte de antioxidantes y omega-3, esenciales para mantener la vitalidad: «Siempre he prestado atención a lo que como, eso marca la diferencia».

Para las cenas tiene un horario fijo: «Prefiero cenas ligeras y tempranas, entre las siete y ocho de la noche. Si tengo hambre después, opto por fruta fresca, que nunca falla».

Carmen Lomana no se obsesiona con largas sesiones de gimnasio: «No es necesario matarse en el deporte. Caminatas, estiramientos y disfrutar del movimiento son suficientes». Caminar, nadar y bailar forman parte de sus imprescindibles, acompañados de una hidratación constante: «Bebo al menos dos litros de agua al día y siempre llevo mi botella conmigo».

Para ella, el cuidado personal es fuente de alegría: «Hay que disfrutar de los rituales diarios, no verlos solo como obligaciones». Así, convierte la constancia en placer y el bienestar en un hábito que se nota en su apariencia y actitud.

A sus 77 años, Carmen Lomana mantiene un estilo de vida que combina su papel como empresaria y colaboradora de televisión con entrevistas en las que habla sin filtros de su vida personal y su experiencia en el mundo del entretenimiento.

En redes sociales, comparte consejos de belleza, como el uso de cremas clásicas para el cuidado de la piel, y demuestra su humor y facilidad para adaptarse a nuevas tendencias digitales, mostrando que la juventud no solo se refleja en la apariencia, sino también en la actitud.