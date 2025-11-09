Cándida Jiménez, pensionista: «Tengo 44 años cotizados pero me han penalizado de por vida» La otra cara de la jubilación anticipada: miles de trabajadores se sienten castigados tras una vida de esfuerzo

Mar Georga Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:34

El testimonio de Cándida Jiménez, pensionista que decidió solicitar la jubilación anticipada a los 63 años, da voz a la situación que viven muchas personas en España. Tras una vida laboral intensa, con 44 años y medio de cotizaciones a la Seguridad Social, la pensionista decidió retirarse por temas de salud.

«Me jubilé con 63 años y me penalizaron de por vida», señala la pensionista

«Me jubilé con 63 años de forma voluntaria por temas de salud», explica en un vídeo de YouTube. El problema surge cuando, por esta decisión, se le aplicaron una serie de coeficientes reductores que han disminuido su pensión contributiva de manera notable. «Me penalizaron con un 13%, pero no hasta los 65 años, sino de por vida. Una cadena perpetua», afirma tajante.

Pese a haber trabajado toda su vida, Cándida Jiménez arrastra una penalización mensual que reduce de forma significativa su pensión de jubilación. Pero lo más indignante, en su opinión, es la desigualdad que existe entre los diferentes regímenes: «Las clases pasivas pueden jubilarse a los 60 años con solo 35 cotizados y recibir el 100% de su pensión. ¿Es esto justo? No. Esto es una injusticia descomunal».

Cándida Jiménez da voz a su testimonio a través de la asociación ASJUBI40

Por este motivo, Cándida forma parte de la asociación ASJUBI40 (Asociación de Jubilados Anticipados con 40 Años o Más Cotizados), una organización que tiene como objetivo principal lograr la eliminación de los coeficientes reductores en casos como el suyo. «Exigimos al Gobierno de turno y a todos los partidos políticos que eliminen estos coeficientes reductores tan injustos», concluye la pensionista.

La jubilación anticipada plantea un debate de fondo sobre la justicia y la sostenibilidad del sistema de pensiones. Mientras que muchos trabajadores sienten que sus décadas de cotización no se ven justamente recompensadas, las instituciones defienden la necesidad de mantener el equilibrio financiero del sistema. En este contexto, surge una pregunta clave: ¿hasta qué punto el modelo actual valora el esfuerzo de quienes han contribuido toda una vida?