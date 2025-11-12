Bruselas apuesta por un megaproyecto ferroviario que conecte Madrid con París en 6 horas La línea de alta velocidad también llegaría al norte de España y a Lisboa

Mar Georga Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:56

Dos líneas de tren de alta velocidad (a más de 200 kilómetros por hora) que conecten Madrid-Lisboa en 3 horas y Madrid-París en apenas 6 horas. Este es el plan que ha propuesto la Comisión Europea con el objetivo de potenciar la movilidad entre la península ibérica y el resto de las capitales europeas.

La propuesta también incluye una mejora de la conexión entre Lisboa, París y diferentes puntos del norte de España, entre los que se encuentran el País Vasco, Valladolid y Burgos. De esta manera, tan solo se tardaría unas cinco horas desde Castilla y León hasta París, y unas cuatro hasta Lisboa.

Una iniciativa que todavía está en fase de negociaciones

En su comunicado, Bruselas ha detallado que pretende «crear una red europea más rápida, interoperable y mejor conectada para 2040». «El objetivo es reducir los tiempos de viaje y hacer del ferrocarril una alternativa más atractiva a los viajes aéreos de corta distancia, aumentando así el número de pasajeros e impulsando las economías regionales y el turismo», añade el documento.

El Ejecutivo comunitario aboga por una mayor integración de todas las redes ferroviarias del continente y reclama eliminar los cuellos de botella. Particularmente, aquellos que persisten en la frontera entre Francia y España y afectan a la conexión de Castilla y León con el resto de Europa.

«Queremos eliminar los cuellos de botella transfronterizos mediante plazos vinculantes que se establecerán para 2027 y la identificación de opciones para velocidades más altas, incluidas velocidades muy superiores a 250 kilómetros por hora cuando sea económicamente viable», apunta el documento.

La red principal, si se cumplen los plazos, estará lista en el año 2035

La Comisión Europea estima que esta iniciativa requerirá una inversión cercana a los 345.000 millones de euros. El comisario europeo de Transporte Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, ha subrayado que «el paquete de medidas presentado hoy tiene como objetivo reforzar la competitividad de Europa», avanzando hacia un transporte más limpio y asequible.

Consideran que este proyecto es esencial para reforzar la competitividad y la integración europea y, al mismo tiempo, reducir las emisiones asociadas al transporte aéreo. El plan incluye dos nuevas líneas de alta velocidad que unirán Francia, España y Portugal. Según Raffaele Fitto, comisario de Cohesión y Reformas, «son conexiones que permitirán evitar viajes en avión y en coche y que son claves para la competitividad europea».

La llamada 'red principal' debería estar lista para 2035, mientras que una red más ambiciosa, que conectara las principales ciudades europeas (no solo capitales), ampliada hasta 2050 elevaría el coste total a unos 546.000 millones. Bruselas reconoce que la financiación pública no será suficiente para afrontar un proyecto de tal magnitud. Por ello, ha hecho un llamamiento al Banco Europeo de Inversiones (BEI) y al sector privado para impulsar conjuntamente la conectividad del continente.