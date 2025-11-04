La bióloga Laura Pinillas advierte: «Estos cuatro factores influyen de forma decisiva en la caída del cabello» La experta señala que nos encontramos ante un momento estacional en el que se produce una mayor caída del pelo de manera natural

Mar Georga Martes, 4 de noviembre 2025, 01:15 Comenta Compartir

La bióloga y divulgadora científica Laura Pinillas ha explicado en un vídeo de Instagram las razones por las que se produce una mayor caída del cabello en otoño. Según detalla, este fenómeno responde al ciclo fisiológico natural del pelo, fruto del daño acumulado durante los meses de verano. «Las personas somos de hoja caduca», destaca la especialista, recordando que en esta época es habitual perder alrededor de cien cabellos al día.

Laura Pinillas señala que el cabello atraviesa tres fases naturales: la anágena (crecimiento), la catágena (transición) y la telógena (reposo), momento en que el folículo se prepara para desprenderse. En condiciones normales, el 15% del pelo se encuentra en esta última fase, pero entre agosto y octubre ese porcentaje aumenta debido al Efluvio Gelogéneo Inducido (ETA). Es decir, a ciertos factores físicos o emocionales que provocan una caída masivo del pelo.

Factores que influyen en la caída del cabello y cómo solucionar el Efluvio Gelogéneo Inducido (ETA)

Según la experta, los cuatro principales factores que agravan la caída capilar son «la exposición prolongada al sol, el estrés, la fiebre y los cambios hormonales». Durante el verano, el cabello se ve expuesto a una radiación solar intensa, además del cloro y la sal marina, lo que debilita la fibra capilar y provoca que sus efectos se manifiesten semanas después.

Por este motivo, la bióloga Laura Pinillas recomienda proteger el pelo durante los meses de calor con productos hidratantes y sombreros que eviten la exposición directa. Además, recalca que «el pelo está vivo», por lo que una caída estacional no debe generar preocupación, salvo que se prolongue o resulte excesiva. En los casos en los que la caída del cabello vaya a peor, aconseja acudir al dermatólogo para descartar causas médicas o deficiencias nutricionales.