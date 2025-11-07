Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Ana Amengual, nutricionista: «Si vamos justos de tiempo, consumir ultracongelados de calidad es una fantástica opción»

Se trata de una solución práctica y nutritiva para todas aquellas personas que no tengan tiempo para cocinar

Mar Georga

Viernes, 7 de noviembre 2025, 01:16

Según la nutricionista Ana Amengual, las verduras ultracongeladas que distribuyen los supermercados cuentan con una mala fama que no les corresponde. La única diferencia entre estos paquetes y las verduras frescas es el punto de recolección, pero más allá de eso, siguen siendo una opción sana y recomendable.

Mientras que los vegetales ultracongelados se recolectan en su punto óptimo de maduración y se congelan inmediatamente, los productos frescos suelen recogerse verdes para que puedan madurar durante el transporte. Además, hasta que son finalmente expuestos en las tiendan suelen pasar por procesos de congelación para su conservación.

Pero por lo demás, siguen siendo beneficiosos para la salud, y se presentan como una alternativa nutritiva. «Si vamos justos de tiempo, consumir ultracongelados de calidad es una fantástica opción», afirma la especialista en su vídeo de Instagram. Lo mismo ocurre con los paquetes que combinan verduras con trozos de pollo o con arroz. «Todas estas opciones que son materias primas congeladas son fantásticas», destaca.

Sin embargo, la experta en alimentación aclara que esta regla puede aplicarse a las verduras ultracongeladas pero no a otros congelados de supermercado, tales y como las croquetas o la lasaña. El único problema que presentan estos ultracongelados de calidad, argumenta la nutricionista, es que vienen envueltos en plásticos, lo que daña el medio ambiente, pero por lo demás son una fantástica opción para los días que vamos más justos de tiempo.

