Amazon regala estos 11 videojuegos a los suscriptores de Amazon Prime Gaming
Los suscriptores ya pueden reclamar en este mes de septiembre 'Civilization 4' entre otros juegos: cada jueves se desbloquean más títulos
Mar Georga
Domingo, 14 de septiembre 2025, 01:27
Los beneficios que ofrece el programa de Amazon Gaming están al alcance de cualquier usuario que esté suscrito a Amazon Prime. Cada mes la plataforma ofrece una serie de videojuegos de manera totalmente gratuita, y lo que es mejor: se adquieren de forma permanente, permitiendo al jugador probarlos siempre que quiera.
Lista de videojuegos gratis Amazon Prime Gaming septiembre
Estos son los títulos que ofrece Amazon Gaming durante este mes de septiembre:
- Ya disponible: Dungeons & Dragons: Ravenloft Series [GOG]
- Ya disponible: Into The Breach [Epic Games Store]
- Ya disponible: Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition [GOG]
- 11 de septiembre: Afterimage [Amazon Games App]
- 11 de septiembre: Spelljammer: Pirates of Realmspace [GOG]
- 11 de septiembre: Tower of Time [GOG] 11 de septiembre: Subterrain: Mines of Titan [Amazon Games App]
- 18 de septiembre: Residual [GOG]
- 18 de septiembre: FATE: The Cursed King [GOG]
- 25 de septiembre: Enigmas Místicos: Ghostly Park Edición Coleccionista [Legacy Games]
- 25 de septiembre: Pixel Cafe [Amazon Games App]
Además, cabe recordar que todos los suscriptores de Amazon Prime también cuentan con los siguiente beneficios: una suscripción mensual gratuita a un canal de Twitch, recompensas exclusivas en videojuegos y acceso a juegos en la nube con Amazon Luna. Es por ello que si ya se cuenta con una suscripción a Amazon resulta de gran interés conocer esta información.
