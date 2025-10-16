Álvaro Fernández, farmacéutico: «Si te cuesta mucho levantarte por las mañanas, prueba este truco»

Mar Georga Jueves, 16 de octubre 2025, 00:46 Comenta Compartir

Para muchas personas, levantarse de la cama por las mañanas puede llegar a ser una auténtica odisea. Mientras que algunas sufren de desvelos despertándose por el más mínimo ruido, otras tantas duermen profundamente y son incapaces de despejarse mentalmente del sueño. Se trata, en definitiva, de una realidad que afecta a una parte de la población y cuya consecuencia directa se traduce en un inicio del día fatigante a nivel físico y mental.

Es por ello que Álvaro Fernández, el farmacéutico más viral de las redes sociales, ha ofrecido tres trucos para activar el cuerpo por las mañanas y facilitar los despertares. El primero de ellos es el siguiente: «Prueba aguantando la respiración durante unos segundos», señala. De esta manera, se aumentará ligeramente la frecuencia cardiaca, activando un estado de alerta que ayudará a al cerebro a despejarse.

El segundo consejo es realizar ejercicio, ya que de este modo se obtiene un resultado similar. Al mover el cuerpo, el cerebro detecta que tiene que ponerse en marcha, liberando así adrenalina. La actividad física puede consistir en hacer unas sentadillas o estirarse el cuerpo. «Saldrás del modo zombi. Es un pequeño truco que provoca una gran diferencia. Y lo mejor es que te ahorras el tener que tomar café, con todo lo que implica. Otra opción es hacerte con un perro», concluye el experto.