AIDOL, el robot ruso, tropieza en su primera demostración y se hace viral La organización señala que el fallo se debió a problemas de calibración

Jaime Vázquez García Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:10 Comenta Compartir

El esperado estreno del humanoide ruso AIDOL en Moscú terminó en escena de comedia. Presentado como el primer robot antropomórfico con inteligencia artificial del país, el androide tropezó y cayó estrepitosamente apenas unos segundos después de iniciar su demostración, generando todo tipo de comentarios y risas en redes y cuestionamientos sobre su preparación.

Con una batería de 48 V y capacidad para caminar, manipular objetos y comunicarse, AIDOL prometía impresionar al público. Sin embargo, su caída frente a las cámaras y los asistentes ha abierto un debate sobre si Rusia está lista para competir con los gigantes de la robótica internacional o si este debut quedará como un traspié más viral que tecnológico.

Según la compañía, el fallo se debió a problemas de calibración y a la sensibilidad de sus sensores en el escenario, mientras que el CEO defendió el tropiezo como una oportunidad de aprendizaje en tiempo real.

Aun así, el incidente ha servido para que todos se pregunten: ¿AIDOL está listo para caminar hacia el futuro o su primer paso fue un paso en falso que hará historia en Internet?

