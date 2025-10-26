Adiós a llevar el DNI físico: la Policía recuerda cómo se puede tener en el móvil El objetivo del carnet digital es agilizar el proceso de identificación

Mar Georga Domingo, 26 de octubre 2025, 00:44

A través de un vídeo de TikTok, la Policía Nacional ha recordado a la población que desde el mes de abril tienen a su disposición la aplicación oficial 'MiDNI'. Aunque, de momento, este nuevo DNI digital no sirve para viajar ni para realizar trámites administrativos, sí que permite a los ciudadanos identificarse dentro del territorio español sin necesidad de portar el documento físico.

Según explican las autoridades, 'MiDNI' está conectada directamente con el sistema centralizado de expedición del documento de la Policía Nacional. Es por ello que ofrece los mismos estándares de seguridad que el DNI físico y facilita la identificación en distintas situaciones cotidianas, a diferencia de otros métodos no aceptados como una foto o fotocopia del DNI.

Requisitos para poder solicitar el DNI digital en el móvil

De manera previa a la instalación de la aplicación móvil 'MiDNI', es necesario conocer el pin del DNI electrónico que se quiera digitalizar y tener todos los certificados relacionados en vigor. Este código secreto se obtiene a través de un 'sobre ciego' en la oficina de expedición, y se puede modificar en los Puntos de Actualización del DNI (PAD).

Para poder activar el documento nacional de identidad electrónico hará falta, o bien un lector de tarjetas (en el caso de que se active en el ordenador), o un móvil con conexión NFC. Esta tecnología, la de Near Field Communication, viene ya incluida de serie en una gran variedad de dispositivos móviles, por lo que el ciudadano tan solo tendrá que mantener su documento cerca del teléfono, a menos de 1 cm.

Una vez realizadas estas comprobaciones, el usuario podrá registrar su DNI en la plataforma de 'MiDNI'.

Procedimiento a seguir para obtener 'MiDNI': Registro

El primer paso a seguir para obtener el DNI digital consiste en llevar a cabo el registro correspondiente en la plataforma. Esto puede hacerse de dos maneras: primera, telemáticamente con el ordenador -únicamente si se posee un lector de tarjetas- a través de la página web 'midni.gob.es'. O de manera presencial, acudiendo a un Puesto de Actualización de Documentación.

Estas oficinas PAD se pueden localizar en las unidades de documentación de la Policía Nacional y en algunos ayuntamientos. Este procedimiento puede llevarse a cabo en el mismo momento en el que se renueva el carnet. Como decíamos en el punto anterior, se recuerda que en dicha visita también se puede solicitar la activación del DNI electrónico, así como la modificación del código PIN de susodicho documento.

Procedimiento a seguir para obtener 'MiDNI': App

El siguiente y último paso consiste en descargar y activar la aplicación. Puede encontrarse en la Play Store o en la App Store bajo el nombre 'MiDNI'. Es importante verificar que el creador es la Dirección General de la Policía, para evitar posibles estafas al descargar otra aplicación con otro posible nombre. También existen enlaces directos desde la página web 'midni.gob.es'.

Una vez instalada, se irán introduciendo diversos datos, como el número del documento de identificación y el soporte. Toda esta información aparece en el carnet físico. Una vez rellenados los datos, el programa pedirá al usuario que elija un método de bloqueo. Este tendrá que crear una contraseña de al menos ocho caracteres, aunque también existe la opción de utilizar el reconocimiento facial o dactilar. Por último, se enviará un código de activación SMS para confirmar el método.