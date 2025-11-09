Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Jeremy Irons (3i) y la guionista Sabina Fedeli (d) durante el estreno del documental ´Pintores y reyes del Prado´. Agencias

El actor Jeremy Irons se hace viral por comprar y rehabilitar un impresionante castillo del año 1458

Lo utiliza a modo de residencia privada y a día de hoy es una de las pocas fortalezas medievales de Irlanda que siguen habitadas

Mar Georga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

El actor británico Jeremy Irons cuenta con una exitosa carrera en la industria cinematográfica, que culmina con un Oscar en la categoría de Mejor actor principal por su papel en 'El misterio Von Bülow' (1990). También es conocido por sus trabajos interpretativos en las obras 'La casa de los espíritus', 'La misión' y 'La mujer del teniente francés', así como en la animación 'El rey león' (1994).

El castillo de Kilcoe, una joya arquitectónica de la Edad Media

Gracias a esta impresionante trayectoria en Hollywood, el protagonista de 'Tren nocturno a Lisboa' ha podido percibir ciertos beneficios económicos que no ha dudado en invertir en una buena causa. Al igual que han hecho otras figuras como Brad Pitt, el actor Jeremy Irons ha decidido adquirir y restaurar una joya arquitectónica abandonada.

Se trata del famoso castillo de Kilcoe, situado en el municipio que lleva su nombre, ubicado en el condado de Cork, en Irlanda. Esta fortaleza data del 1458, ya que fue construida en la Edad Media por parte de la rama Desmond del clan McCarthy. Durante la batalla de Kinsale, aquella en la que las tropas inglesas se dispusieron a conquistar de manera definitiva la Irlanda gaélica, este gran castillo fue asediado de manera terrible.

Tras la Batalla de Kinsale -de la Guerra de los Nueve Años- el castillo quedó en ruinas

Según la leyenda, tras la rendición, los invasores ingleses arrojaron a los defensores irlandeses desde lo alto del castillo. Desde entonces, ha permanecido durante siglos en el más absoluto abandono, hasta el año 1962, momento en el que un granjero que vivía en un terreno próximo decidió registrarlo, para terminar vendiéndoselo en 1972 al arquitecto Edward Samuel.

Jeremy Irons, que llevaba algunos años instalado junto a su mujer en una granja cercana, se hizo con esta propiedad en el año 1996, por el coste de 150.000 libras esterlinas. Durante estos años, el actor británico ha invertido la asombrosa cantidad de un millón de libras esterlinas para rehabilitarlo.

Los resultados de dicha transformación se han hecho virales en las últimas semanas en las redes sociales, debido al impresionante resultado, tanto exterior como interior a nivel decorativo. En la actualidad, el actor vive en dicho castillo junto a su familia.

