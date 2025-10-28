Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Chef adorna con el último toque un plato. Fotolia

La abuela o un chef profesional, ¿quién cocina mejor?

El reto trata de medir y comparar las habilidades culinarias de dos perfiles muy diferentes

Mar Georga

Martes, 28 de octubre 2025, 01:30

Comenta

¿Qué resulta más relevante a la hora de cocinar un buen plato? ¿La experiencia adquirida tras más de 40 años elaborando recetas culinarias en casa? ¿O quizás una formación innovadora en centros y restaurantes de renombre con estrellas Michelin? Esta es la pregunta que trata de resolver Ibai, el popular creador de contenido y emprendedor, en uno de sus vídeos de YouTube, titulado 'Abuela VS Chef Profesional ¿Quién Cocina Mejor?'.

La 'abuela' Magdalena o el chef Alfredo Vozmediano: ¿quién prepara las mejores albóndigas?

Entre los concursantes -divididos en dos equipos: los 'abuelos' y los chefs profesionales- se encuentran Magdalena y Alfredo Vozmediano, quienes deben disputarse el premio a las albóndigas más sabrosas. Sus perfiles son muy diferentes: Magdalena explica que su experiencia en la cocina comenzó a los 18 años, y desde entonces se ha encargado de preparar comidas para sus hijos y sus nietos, sin haber trabajado nunca de manera profesional ni haber cocinado en ningún restaurante.

El chef Alfredo Vozmediano, por su parte, se presenta como un profesional culinario con diez años de experiencia. Entre los restaurantes en los que ha tenido la oportunidad de trabajar se encuentra el 'Disfrutar' (Barcelona), ganador de un premio a mejor restaurante del mundo. «Me ponéis el listón muy alto», alega Magdalena al escuchar el currículum de Alfredo. A lo que le responde Ibai: «Tengo que decirte, Magdalena, que yo no lo sabía, que ha trabajado en uno de los mejores restaurantes del mundo».

Los encargados de catar y puntuar los platos son Martí Miras @spursito y Sezar Blue @sezarblue, dos creadores de contenido muy populares en las redes sociales. Una vez emplatadas las albóndigas, los jueces se disponen a probarlas y decidir cuáles de las dos es mejor. La receta de Magdalena es tradicional: ha preparado unas albóndigas con salsa de tomate, las de 'toda la vida'. Por su parte, Alfredo se ha arriesgado un poco más y ha presentado una receta más exótica, consistente en unas pelotas de carne con salsa de curry.

La decisión final: resultados del concurso

Los catadores coinciden en su decisión: ambos platos son muy sabrosos; y aunque valoran ese toque novedoso que le aporta el curry, prefieren las albóndigas con tomate de Magdalena, las cuales además de venir acompañadas de una deliciosa salsa, están en su punto. En el concurso también se enfrentan otros dos 'abuelos' con otros dos chefs profesionales: el equipo que obtiene dos de tres puntos gana la competición. Mientras que el chef Artur consigue hace la mejor tortilla de patatas, la 'abuela' Rosa consigue hacer el postre más delicioso. Por lo que, finalmente, el equipo de los 'abuelos' gana el concurso.

