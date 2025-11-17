Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero

Los propietarios de 30 millones de vehículos (turismos, furgonetas, camiones de menos de 3.500 kilos y autobuses) tienen apenas mes y medio de plazo ... para adquirir los dispositivos luminosos V-16 conectados, que serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026. Las nuevas balizas sustituyen a los tradicionales triángulos reflectantes y pretenden proteger mejor a los conductores, además de dotar de mayor visibilidad al vehículo parado, tanto física, con una luz parpadeante visible desde lejos, como virtual, mediante avisos a los navegadores y los paneles de tráfico. Cada año, se registran unos 25 atropellos mortales en las carreteras españolas y la DGT confía en que las V-16, que se pueden colocar sin salir del coche y se activan inmediatamente, ayuden a reducir estas cifras. Tráfico anima a no esperar hasta última hora para adquirir las balizas, ante un previsible pico de ventas en diciembre. «Será el regalo estrella del amigo invisible o de Papa Noel porque en Reyes, ya va tarde», dicen en la DGT. Montse Estaca, jefa de Telemática para la Movilidad de la DGT (el área del que depende la plataforma DGT 3.0 que mediante la V-16 recibirá la localización puntual del vehículo detenido), aclara posibles dudas sobre este nuevo dispositivo, al que ya hay que 'ceder el paso' en Año Nuevo.

¿Cuándo serán obligatorias las balizas V-16, qué funciones tienen y qué sanción comporta no llevarlas?

Serán obligatorias a partir del 1 de enero de 2026, y permitirán señalizar un vehículo inmovilizado por una avería o un accidente. Es importante insistir en que la V-16 no es una llamada al 112 ni a la grúa. Sus funciones son las mismas que las de los triángulos reflectantes, pero con conectividad y con más seguridad. La baliza no actúa como canal de aviso a las emergencias, lo que sigue correspondiendo al conductor. Su función es estrictamente informativa, orientada a la gestión del tráfico y a la prevención de siniestros secundarios. La sanción por no llevar la V-16 homologada es de 80 euros y en la ITV te la pueden exigir.

¿Cómo funciona la V-16 conectada?

La baliza se enciende y se coloca desde el interior del vehículo o en el techo del mismo, el lugar más elevado para verse. En el caso de autobuses y camiones, si no se llega a la parte superior, se puede colocar en la puerta del conductor. No hay que hacer nada más porque va imantada y queda adherida. Al encenderla, la V-16 emite, por un lado, una señal luminosa de 360 grados, con una luminiscencia igual o superior a la que llevan los intermitentes; y por otro, al levar incorporada una tarjeta SIM, transmite de forma automática la ubicación exacta del vehículo a la plataforma DGT 3.0. Esta conectividad nos da una 'visibilidad virtual', y nos permite informar al resto de conductores que circulen por esa carretera, a través de los navegadores o de los paneles de mensaje variable, que hay un vehículo parado y adopten las medidas de seguridad al acercarse a esa incidencia.

¿Cuánto cuesta la conectividad?

Nada. Su coste está incluido en el precio del dispositivo por un periodo mínimo de doce años.

¿Qué precio tienen las balizas y cómo saber si están homologadas?

Hay tantos modelos como precios y ofertas, y los precios los fija el mercado (las hay a partir de unos 40 euros). Actualmente hay más de 200 modelos homologados y el ciudadano solo tiene que comprobar en la web de la DGT que la adquirida aparece en el listado de V-16 certificadas.

¿Las motocicletas y ciclomotores están obligadas a llevar las V-16?

No, las motos están exentas. Es obligatorio para turismos, furgonetas, autobuses y camiones de hasta 3.500 kilos, porque los que superan este tonelaje ya llevan sus propios dispositivos luminosos.

¿Y los vehículos con remolques necesitan dos V-16?

No, basta con uno, pero es mejor colocarlo en la parte más alta y si no se puede, en el exterior de la puerta del conductor.

¿Qué hay que hacer una vez conectado el dispositivo V-16?

Hay que valorar si es seguro salir del vehículo, pero siempre por el lado contrario a la circulación, sin transitar por la calzada, y colocarnos fuera de la misma, detrás de los guardarraíles. Pero ojo, si no lo vemos claro, es preferible quedarnos dentro del vehículo con el cinturón de seguridad abrochado hasta que las condiciones permitan salir.

¿Por qué se cambian los triángulos por la V-16 conectada?

Los triángulos han cumplido su función de advertir a otros conductores de la existencia de un vehículo detenido. Pero su colocación implica recorrer unos 100 metros por las autovías, y el doble en las carreteras de un carril en cada sentido (donde hay que colocarlos por delante y por detrás). Esto expone al conductor a un riesgo elevado y es una de las causas de atropellos mortales en las vías interurbanas. Esperamos que las nuevas balizas ayuden a reducir esta siniestralidad.

¿Qué tipo de batería usan las V-16?

Funcionan con pilas normales, que suelen venir incluidas, o con una batería de petaca de 9 voltios o enchufables para cargarlos en el encendedor o en el USB del vehículo.

La conectividad, ¿implica un control sobre los conductores?

No, el dispositivo no transmite datos personales ni información del vehículo. Son datos anonimizados donde lo único que recibe la DGT es la localización del vehículo detenido para advertir al resto de usuarios, y solo cuando la baliza está encendida.

¿Es válido fuera de España?

Es válido para vehículos españoles que circulen por países firmantes de la Convención sobre la Circulación Vial de Viena. Ahí están Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido...

¿Con la V-16 tengo que encender también las luces de 'warning'?

Sí, es necesario.

¿Esperan un pico de la demanda?

Sin duda. Hay conductores y flotas de vehículos que aún no los tienen y solo queda mes y medio para incorporarlos. Mejor no esperar al 31 de diciembre. Creo que va a ser la compra estrella para el Black Friday o el regalo del 'amigo invisible' o de Papa Noel. Porque para Reyes ya iría seis días tarde.

¿Habrá un periodo de 'gracia' ?

No, no hay moratoria. A partir del 1 de enero estaremos obligados a portarlas. La prioridad de la DGT no es multar, sino que los conductores adquieran el dispositivo porque será bueno para su propia seguridad y para el resto de usuarios de la vía.

¿Hay alguna excepción para el uso de los triángulos?

Sólo los podrán utilizar los vehículos con matrícula extranjera en situación de tránsito o de desplazamiento internacional por España. El resto, tenemos que usar la V-16.