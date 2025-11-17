Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una conductora con una baliza V-16 en e interior de su coche. José Ramón Ladra

Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero

Una experta de la DGT aclara posibles dudas sobre el uso de este nuevo sistema de aviso, que sustituye a los triángulos reflectantes

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:06

Los propietarios de 30 millones de vehículos (turismos, furgonetas, camiones de menos de 3.500 kilos y autobuses) tienen apenas mes y medio de plazo ... para adquirir los dispositivos luminosos V-16 conectados, que serán obligatorios a partir del 1 de enero de 2026. Las nuevas balizas sustituyen a los tradicionales triángulos reflectantes y pretenden proteger mejor a los conductores, además de dotar de mayor visibilidad al vehículo parado, tanto física, con una luz parpadeante visible desde lejos, como virtual, mediante avisos a los navegadores y los paneles de tráfico. Cada año, se registran unos 25 atropellos mortales en las carreteras españolas y la DGT confía en que las V-16, que se pueden colocar sin salir del coche y se activan inmediatamente, ayuden a reducir estas cifras. Tráfico anima a no esperar hasta última hora para adquirir las balizas, ante un previsible pico de ventas en diciembre. «Será el regalo estrella del amigo invisible o de Papa Noel porque en Reyes, ya va tarde», dicen en la DGT. Montse Estaca, jefa de Telemática para la Movilidad de la DGT (el área del que depende la plataforma DGT 3.0 que mediante la V-16 recibirá la localización puntual del vehículo detenido), aclara posibles dudas sobre este nuevo dispositivo, al que ya hay que 'ceder el paso' en Año Nuevo.

