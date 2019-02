La mujer de Cañizares habla tras la muerte de su hijo: «No puedo defraudarle, no puedo perder la alegría» Mayte, durante la entrevista. / Youtube. 'El lado bueno de las cosas'. Mayte García desvela en una entrevista cómo han vivido el fallecimiento del pequeño Santi LAS PROVINCIAS Jueves, 14 febrero 2019, 09:00

Mayte García, la mujer del exfutbolista del Valencia CF Santiago Cañizares, ha hablado esta semana sobre la muerte de su hijo. En una entrevista en 'El Lado bueno de las cosas', en TRECE, Mayte ha desvelado cómo vivieron los últimos momentos con su hijo pequeño, que falleció con 5 años por una grave enfermedad hace 11 meses. «Me llamaron cuando estábamos llevando a los otros al cole y nos dijeron que fuéramos rápido porque había tenido dos infartos cerebrales. Nosotros íbamos a despedirnos de nuestro hijo. A la hora salió el médico para decirnos que lo habían salvado pero que tenía un tumor en la cabeza», relata Mayte.

Aquí puedes ver la entrevista íntegra realizada por Pedro del Castillo, que ha publicado él mismo en el canal de Youtube de TRECE.

La esposa de Santi Cañizares ha relatado también los últimos momentos de vida del pequeño. «El ultimo día no sé si fue el peor día de mi vida o el mejor, porque ya llega un momento que ves tanto sufrimiento que no quieres que pase más, pero a la vez no querías que se fuera. Al final tenía paradas cardiorrespiratorias y parecía que se iba, mi marido me decía que estaba esperando que le diera permiso para irse. Yo le decía, después de bajar a por una tila, que fuera hacia la luz, que había gente que le quería, y ahí respiró hondo... y se marchó».

Mayte ha desvelado algunos detalles desconocidos. Cuando falleció su hijo quería «hacer una fiesta, porque mi hijo nacía en el cielo. Contacté con una soprano antes de que falleciera y elegí 5 canciones, y le pedí que se las cantara con mi hijo en brazos. La ilusión máxima de Santi era vestirse de futbolista. De hecho lo incineramos con la equipación de la Selección Española».

La madre del pequeño afrontó la situación con suma entereza y sacó conclusiones de esta desgarradora situación que le tocó vivir. «Me siento muy afortunada porque, para el día que me vaya de este mundo, sabré que he sabido aprovechar la esencia de esta vida. Él me eligió como madre, y yo no puedo defraudarle, no puedo perder la alegría, tengo que ser como él y mantener la sonrisa. Todo el tiempo que pasé con él durante la enfermedad, fue un regalo de la vida. Agradecía a Dios constantemente que me dejara quedarme con él. Ni un mal pensamiento. Solo agradecimiento», concluyó Mayte.