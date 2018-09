Muere la presentadora de la BBC dos días después de despedirse de su audiencia Primer plano de Rachael Bland. / Twitter «Me temo que la hora ha llegado, amigos» escribía Rachael Bland, enferma de cáncer de mama, en un tuit hace dos días EFE/JOSEBA VÁZQUEZ Miércoles, 5 septiembre 2018, 17:42

La presentadora británica Rachael Bland ha fallecido este miércoles a los 40 años víctima de un cáncer de mama, dos días después de despedirse de su audiencia a través de un tuit. La familia de Bland, que comenzó su carrera en la cadena pública BBC hace 15 años, ha confirmado su muerte.

«Nuestra preciosa y valiente Rachel ha muerto pacíficamente esta mañana rodeada de su familia cercana. Estamos abatidos pero a ella le hubiera gustado agradecer a todo el mundo que ha tenido interés en su historia y que ha enviado mensajes de apoyo», ha escrito Steve, su marido, en Twitter. Bland, que dejó constancia de sus dos años de lucha contra la enfermedad a través del programa que presentaba en la cadena radiofónica de la BBC Radio 5, se despedía el pasado lunes de sus seguidores vía Twitter, confirmando que le quedaba poco tiempo de vida.

«En palabras del legendario Frank Sinatra, me temo que el momento ha llegado, amigos. Y repentinamente. Me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido. Au revoir my friends (Adiós amigos)», publicaba la presentadora. Una publicación que se reuiteó en masa, interpretada como un gesto de valentía y coraje ante la situación. La locutora había pasado por tres intervenciones quirúrgicas, dos rondas de 18 semanas de quimioterapia, 15 sesiones de radioterapia y numerosas visitas médicas.

Bland, durante la presentación de un noticiario en la cadena BBC. / R.C

«No tengo miedo a morir»

La presentadora confirmó el mes pasado que se encontraba en una «carrera contra reloj» para escribir unas memorias que dejarle a su hijo Freddie, de dos años. En noviembre de 2016 fue diagnosticada de cáncer de mama y desde entonces documentó el curso de su tratamiento en un blog llamado 'Big C. Little Me.' (Gran C. Pequeña yo.) y a través de podcasts radiofónicos. En su tuit de despedida, Bland añadía otro capítulo en el 'podcast' 'You Me and Big C' (Tú Yo y el gran C -cáncer-), que gestiona junto a dos amigas que también padecen la misma enfermedad.

«No tengo miedo a morir», declaró la profesional el pasado mes en el medio británico 'The Sunday Telegraph'. En el artículo, Bland afirmaba que solo temía por su familia: «Por los que dejo atrás, mi querido Freddie (su hijo de dos años), Steve (su marido) y nuestras familias», escribía la locutora. Tras su muerte, sus compañeras pretenden mantener el 'podcast', que crearon con el objetivo de hablar con naturalidad de la dolencia y apoyar a otras afectadas.