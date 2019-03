Muere Martí Galindo, compañero de Xavier Sardá en 'Crónicas Marcianas' Algunos compañeros del actor, de 81 años de edad se han despedido de él a través de las redes sociales LAS PROVINCIAS Domingo, 3 marzo 2019, 23:12

La televisión dice adiós a otro de los grandes. El actor Martí Galindo, conocido por su papel en el programa Crónicas Marcianas junto a Xavier Sardá, ha fallecido este domingo a los 81 años de edad. Algunos de sus compañeros como Josep M. Mainat, productor del espacio de Telecinco, se han querido despedir de él a través de Twitter.

S'ha mort una gran persona que m'he estimat molt durant molts anys.

Serà difícil d'oblidar! pic.twitter.com/4u6VZtNwPS — Josep M. Mainat 🎗 (@MainatJM) 3 de marzo de 2019

También lo ha hecho la humorista Paz Padilla: «Estoy muy triste!! Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay,hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos.», ha publicado en su perfil de Instagram.