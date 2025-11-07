¿En Valencia se viste bien? Los nuevos códigos de la moda en los eventos Han quedado atrás fiestas donde los invitados tuvieran que vestir de esmoquin y traje largo; en la mayoría de actos prima un estilismo mucho más relajado. Los expertos hablan de cambios sociales que perjudican a sectores como los diseñadores, el estilismo o los complementos

Cuentan algunos testigos que en la última edición de la Mostra de Valencia vieron a asistentes que calzaban unas 'crocs' con calcetines, que vestían bermudas de playa o que parecían haber llegado directos de hacer deporte por el río. Mayrén Beneyto, que durante muchos años encargó diseños a los modistos más prestigiosos de la época para lucirlos en las jornadas de la Mostra en el Palau, no da crédito. «¿Se puede vestir de esa manera para un evento así?». Hemos cogido el guante que nos lanza la socialité para comprobar si, efectivamente, ha habido una relajación en los códigos del vestir en las fiestas en Valencia.

María Cosín es una de las organizadoras de eventos más importante de la ciudad y ella cree que sí. Que los 'dress code' han cambiado mucho. «Mi madre me contaba aquellas fiestas en Monte Picayo, o en el parador So Nelo, en las que nunca se podía repetir vestido, en las que los hombres tenían que vestir de esmoquin. El joyero Vicente Gracia recuerda a «señoras como Lola Fos de Boluda o Resu Navarro, que impresionaban en sus apariciones públicas, tan 'felinianas'. Ahora ya no hay convocatorias donde se pueda ir de gala», asegura, y nombra como excepción la gala de Tendencias que organiza Ángela Pla. «Es el único evento anual donde las mujeres visten de traje largo, que no es lo mismo que un diseño de madrina», puntualiza María, que apunta además que últimamente está apareciendo un tipo de evento en el que sí se exige esmoquin, y es en el de las mayorías de edad de las jóvenes de la alta sociedad valenciana.

En general, Gracia coincide con Cosín en que el vestir se ha democratizado. «Hay poca gente en Valencia que tenga en su armario un esmoquin, y si organizas un evento donde ese sea el 'dress code' te arriesgas a que falle mucha gente», asegura María, que considera la Copa América la última época en la que se vistió de gala en la ciudad, y la importancia que tenía para la economía. «Joyeros, peluqueros, modistos...». Ahora viven del sector nupcial. Francis Montesinos agradece las clientas internacionales, pero también los encargos de damas, clavariesas o reinas de pueblos.

Alejandro Resta cree que con la desaparición de muchos de los eventos que servían para encargar un nuevo diseño, «la gente se inclina por un estilo más práctico y casual, incluso en ocasiones que antes eran formales. Y eso, aunque refleja los tiempos, también nos afecta; se pierde parte de la emoción y del valor del diseño hecho a medida, del trabajo artesanal y del gusto por la elegancia».

Actualmente se ha impuesto el código 'cóctel', que según Cosín es mucho más abierto y caben más estilismos. Las zapatillas irrumpieron más allá del deporte y los estilismos se han difuminado. Y los eventos donde se puede ir casual se reproducen. «Estamos en un momento en que es mejor no llegar que pasarse de elegancia, y aunque no sea mi caso, esta tendencia se nota en la forma de vestir».

La estilista Elena Regadera cree que en Valencia «tradición y modernidad conviven con naturalidad, que el 'dress code' tiene un acento propio. «Durante los últimos años hemos pasado de la rigidez del protocolo clásico a una elegancia más relajada, donde lo importante ya no es seguir normas estrictas, sino interpretar el evento con criterio y autenticidad», y apunta como excepción las bodas, donde «seguimos apostando por la sofisticación: tejidos naturales, colores luminosos y una atención especial a los complementos».

Según la estilista, con el auge de la moda sostenible «se valora más la calidad frente a la cantidad, el diseño local y la versatilidad de las prendas». María Cosín pone también el foco en la elegancia silenciosa, esa que representan marcas como Loro Piana. «El 'dress code' ya no se entiende como una imposición, sino como una herramienta para comunicar quiénes somos con respeto y estilo». Vestir bien se educa, además. Y Elena sabe de ello. No sólo de poder sacarse partido, sino también de saber elegir las prendas adecuadas para cada momento.

Tanto Alejandro como Vicente apuestan, además, por volver a celebrar eventos donde la moda sea protagonista. «Sería un impulso a un sector que ahora vive de las bodas», asegura Gracia, que cree además que puede ser una ventana al mundo.

