Los reyes, Felipe y Letizia, este miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia. Rober Solsona/ Europa Press

La tienda de Valencia que vistió a la reina Letizia en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia: se puede comprar por 49,99 euros

La mujer de Felipe VI apostó por un vestido midi en color azul marino de Yolanda Guillén

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:50

En los últimos años la reina Letizia se ha convertido en la mejor embajadora de la moda española. Siempre que tiene la oportunidad, la monarca recurre a etiquetas nacionales para crear las propuestas que luce en los actos que marcan su agenda.

Este miércoles, en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia, Letizia lució un vestido midi en color azul marino de Yolanda Guillén, una diseñadora de Paiporta que se vio afectada por las inundaciones que arrasaron con parte de su almacén.

Letizia ya lució un vestido de Guillén el pasado mes de mayo, con el objetivo de mostrar todo su apoyo a todos los comercios afectados de la 'zona cero' y darles mayor visibilidad. Según explica la diseñadora a Vanitatis, la reina encargó al equipo un vestido para llevar en el funeral.

«Es un honor, un orgullo para mí y para todo mi equipo. En un día tan triste como el primer aniversario de la DANA, ella me ha traído ilusión y felicidad», asegura la diseñadora en una entrevista concedida al citado medio.

«Ha sido un encargo que con muchísimo gusto hemos aceptado», explica la creadora, quien añade: «Le hicimos tres vestidos diferentes basándonos en modelos nuestros y los ajustamos para la ocasión. Ella eligió ese modelo en concreto que lució en la Ciudad de las Artes y las Ciencias», explica.

Este diseño, que está disponible en la página web de la tienda por 49,99 euros, lo combinó con unos salones negros y unos pendientes largos de zafiros, oro blanco y diamantes que tiene desde la celebración del 40 aniversario de la Constitución, en diciembre de 2017. Desde esa fecha, los ha lucido en varias ocasiones como en su viaje a Corea del Sur en 2019, donde los combinó con un vestido de la firma Carolina Herrera en tonos azules, como el elegido este jueves para el funeral de Estado por las víctimas de la dana.

La tienda está ubicada en la calle del Poeta Llorente, 159a ( La Pobla de Vallbona, Valencia) y su horario es de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Los sábados también abre de 10.00 a 14.00 horas.

