Ágatha Ruiz de la Prada y Dolores Cortés desfilarán este fin de semana en Valencia El evento tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en L'Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias

Desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en la anterior edición del CLEC Fashion Festival.

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:51 Comenta Compartir

La VI edición de CLEC Fashion Festival ha adoptado «parar el calentamiento global» como eje central de la nueva cita que tendrá lugar los próximos 24 y 25 de octubre en L'Hemisfèric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

Durante estos dos días, se presentarán sobre la pasarela las diferentes propuestas tanto de diseñadores emergentes como consagrados, además de Fashion Talks con grandes nombres del sector y música en directo.

Esta edición adquiere un significado especial al celebrarse pocos días antes del primer aniversario de la dana que afectó gravemente a la Comunidad Valenciana, fenómeno extremo directamente vinculado a la crisis climática global.

La diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada desfilará como madrina y embajadora de los nuevos talentos de la industria de la moda, convirtiéndose en referente e inspiración para las nuevas generaciones.

Junto a ella, Dolores Cortés, icono en moda baño, desfilará representando la excelencia del diseño sostenible. El programa también contará con la participación de ilustradores con experiencia en la Semana de Alta Costura de París, que aportarán su visión artística única al evento.

Programación viernes 24 de octubre

El programa de CLEC 2025 se iniciará el viernes 24 de octubre a las 11 horas con el Elevator Pitch Morning, donde profesionales del sector compartirán charlas sobre la industria. Además, el sábado se celebrará la ponencia especial sobre «Inundaciones naturales y su interpretación en diferentes culturas y medios creativos», conectando la reflexión artística con la realidad climática actual.

A las 16 horas tendrá lugar el acto inaugural, que presentarán diferentes personalidades políticas junto al director del certamen Miquel Suay y al finalizar, comenzará el desfile del Colectivo Sostenibles. A las 17.30 horas será el turno de los Noveles Emergentes: Juan Martínez, Abraham Sebastián, Nonorozco, Maikarfi, Juan Fernández y María Gandía presentarán al público sus propuestas.

Tras una pausa, a las 19.00 horas será el turno de Andres La carcel, seguido de Isabel Ys My Name a las 20.00 horas; Ge de Rosa a las 20.30 horas, mientras que Carmen Lillo actuará a las 21.00 horas.

La noche culmina con la gran novedad de esta edición: la primera Fashion Battle de la historia, una batalla de talento que revoluciona el concepto tradicional de pasarela combinando desfiles, votación del público en directo y actuaciones musicales en vivo con DJ Sessions acompañadas de videoartistas que crearán una experiencia inmersiva única.

Programación sábado 25 de octubre

La segunda jornada arrancará a las 11.30 horas con las Fashion Talks de Sol Mayordomo, Laia Grassi y Daniel Lismore. A las 16 horas llegará la apuesta segura de la valenciana Dolores Cortés, que desfilará con su marca de baño para seguir con los diseñadores de Emergentes a las 17.00 horas.

A las 19.00 horas será el turno de George Black y a las 19.30 de Devol Studio. Uno de los momentos más esperados será el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada a las 20.00 horas. Posteriormente, a las 20.30 horas tendrán lugar los Clec Superstar Awards y a las 21.00 actuará Miss Blanche. Posteriormente, habrá un DJ de 22.00 a 01.30 horas de la madrugada.

Precios de las entradas

Todas las entradas se pueden adquirir por la página de Enterticket.

- Abono general (49,80 euros): Incluye acceso al festival durante los dos días del evento, así como a todas sus actividades: desfiles, Fashiontalks, Showcookings, Conciertos, DJ&Videoart sessions, Art in live performace y resto de actividades programadas.

- Abono VIP (180 euros): Entrada al festival los dos días, así como a todas sus actividades. Con la entrada vip podrás disfrutar del Front Row, kissing area y el catering de la zona vip.

- Entrada viernes (32 euros): Entrada para el 24 de octubre a todas las actividades.

- Entrada sábado (38 euros): Entrada para el 25 de octubre a todas las actividades.