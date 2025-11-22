26 millones invertidos en investigación puntera

Extras Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:13 Compartir

La edición 2025 de la convocatoria de Investigación en Salud de la Fundación 'la Ctaixa' ha seleccionado 34 nuevos proyectos de investigación biomédica puntera, a los que ha dotado con hasta un millón de euros cada uno. Los proyectos están liderados por 25 centros de investigación, universidades y hospitales españoles, y 9 portugueses.

Esta octava convocatoria, a la que se habían presentado 714 propuestas de investigación básica, clínica y traslacional, está especialmente dirigida al abordaje de retos de salud en varios ámbitos: neurociencias, enfermedades cardiovasculares y metabólicas, oncología, enfermedades infecciosas y tecnologías facilitadoras en alguno de estos campos.

En esta edición, los acuerdos con la Fundación Breakthrough T1D y con la Fundación Luzón han permitido poner un mayor foco en la financiación de iniciativas centradas en la diabetes de tipo 1 y en la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La convocatoria se realiza, además, en colaboración con la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que destina 1,8 millones de euros a subvencionar 3 de los 9 proyectos portugueses.

Entre los seleccionados de este año hay un proyecto liderado por Antonio Ferrer Montiel, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en consorcio con Víctor Soto Insuga, del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. El proyecto recibe una subvención de 797.525 euros de la Fundación 'la Caixa' para crear soluciones personalizadas para la encefalopatía epiléptica y del desarrollo.

Esta es una enfermedad infantil grave que afecta al desarrollo del cerebro y provoca convulsiones. La EED está relacionada con modificaciones de un gen específico que incide en la comunicación entre las células del cerebro. Este proyecto pretende comprender mejor estos cambios genéticos y desarrollar tratamientos personalizados para mejorar la vida de los niños afectados.

Los investigadores clasificarán los cambios genéticos en función de cómo afectan a las células del cerebro y crearán modelos de dichos cambios con objeto de evaluar la eficacia de diferentes tratamientos en la restauración de la función normal de las células cerebrales. Este proyecto prevé desarrollar modelos específicos para cada paciente utilizando células de la piel transformadas en células cerebrales para someter a prueba los tratamientos de una manera más personalizada.

Mediante la colaboración entre médicos con amplia experiencia en el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad e investigadores especializados en la biología y farmacología de la comunicación entre las células cerebrales, se pretende cerrar la brecha entre la práctica clínica y la investigación de laboratorio.