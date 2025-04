El mensaje del Papa Franciso a los jóvenes en un vídeo inédito: «Aprendan a escuchar, ayuda a la paz»

«Aprendan a escuchar, ayuda a la paz». Este es el último mensaje que dejó el Papa Francisco a los jóvenes en un vídeo grabado ... a principios de enero y hecho público ayer coincidiendo con el fin del Jubileo de los Adolescentes en Roma y en el mismo día en que 400.000 personas -250.000 en el entorno de la Plaza de San Pedro y 150.000 siguiendo el cortejo fúnebre por las calles de Roma hasta la basílica de Santa María la Mayor- dieron el último adiós al Pontífice argentino.

«Queridos niños y niñas, una de las cosas más importantes en la vida es escuchar, aprender a escuchar. Cuando alguien les hable, esperen a que termine para entenderlo bien (...) lo importante es escuchar», indica Bergoglio en el vídeo, publicado por el semanario 'Oggi'. En el mismo se puede ver a Francisco en una grabación del 8 de enero de 2025 en el que se dirige a los niños participantes en la iniciativa 'Listening Labs', según detalla Vatican News.

El Papa, que aparece con ropa informal, insiste en la importancia de la empatía: «Observen bien a la gente, la gente no escucha. A mitad de una explicación, responden y eso no contribuye a la paz. Escuchen, escuchen mucho». En el mismo vídeo, de aproximadamente un minuto de duración, Francisco anima a no olvidarse de los abuelos: «Los abuelos nos enseñan mucho».