Sociedad

The International Hotel & Property Awards 2019 se ha encargado de estudiar alojamientos de todo el mundo para clasificar cuáles son los mejores hoteles a nivel mundial y continental. Y no solo eso. Si cuentas con un presupuesto holgado y tienes ganas de disfrutar de unas vacaciones por todo lo alto, este listado de premios indica los lugares más espectaculares para alojarte, en función de lo que busques. Restaurentes, suites, spa o hasta hoteles en la nieve, estos son los mejores estalecimientos del mundo para pasar uns días de desconexión:

Mejor hotel del mundo con menos de 50 habitaciones: 'Velaa Private Island' (Maldivas)

Mejor hotel del mundo con menos de 200 habitaciones: 'Cachet Boutique Zhejiang Circuit' de Katharine Pooley (Shaoxing, China)

Mejor hotel del mundo con más de 200 habitaciones: '1 Hotel and Homes', de Kobi Karp Architecture and Interior Design Inc (Miami Beach, Florida)

Mejor hotel de playa del mundo: 'Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island', de Ecoid Architects Pte Ltd Singapore (Seychelles, África)

Mejor hotal/chalet en la nieve del mundo: 'Chalet Nevalis', de Cittolin Polli & Associés SA (Verbier, Suiza)

Mejor hotel spa del mundo: 'Strøm Spa Nordique Vieux-Québec', del estudio de arquitectura Lemaymichaud (Québec City, Canadá)

Hotel con mejor suite del mundo: 'Mandarin Oriental Hyde Park London', de Purcell (Knightsbridge Londres)

Hotel con mejor zona club/bar del mundo: 'SoBE', de Keane. en W Hotel (Palm Jumeirah, Dubai)

Mejor restaurante del mundo: 'Porfirio´s Restaurante', de Filipao Nunes (México)

Mejor restaurante del mundo: 'Porfirio´s Restaurante', de Filipao Nunes (México)

Mejor restaurante dentro de un hotel del mundo: 'The Cadierbar' (Stockholm, Suecia)

Hotel del mundo con mejores zonas públicas: 'Hotel Elephant Weimar, Autograph Collection' (Weimar, Alemania)

Mejor hotel de Europa con menos de 50 habitaciones: 'Hotel TwentySeven', de ZZDP Architects (Ámsterdam, en Dam Square)

Mejor hotel de Europa con menos de 200 habitaciones: 'Vintry & Mercer' (Garlick Hill, Londres)

Mejor hotel de Europa con más de 200 habitaciones: ''Club Med Les Arcs Panorama' (Bordeaux, Francia)

Hotel con mejor suite de Europa: 'Mandarin Oriental Hyde Park London' (Knightsbridge, Londres)

Hotel con mejor bar/club de Europa: 'Hard Rock Hotel London' (Marylebone, Londres)

Hotel con mejor bar/club de Europa: 'Hard Rock Hotel London' (Marylebone, Londres)

Mejor restaurante de Europa: 'Hilton Diagonal Mar Barcelona & Aurt Restaurant' (Barcelona)

Mejor restaurante de Europa: 'Hilton Diagonal Mar Barcelona & Aurt Restaurant' (Barcelona)

Mejor restaurante dentro de un hotel de Europa: 'Fritz&Felix' (Baden-Baden, Alemania)

Mejor restaurante dentro de un hotel de Europa: 'Fritz&Felix' (Baden-Baden, Alemania)

Mejor restaurante dentro de un hotel de Europa: 'Fritz&Felix' (Baden-Baden, Alemania)

Mejor hotel de Asia con menos de 50 habitaciones: 'Artyzen Sifang' (Nanjing China)

Mejor hotel de Asia con más de 200 habitaciones: 'Le Méridien Zhongshan' (Zhongshan, China)

Mejor hotel con suite de Asia: 'Conrad Manila, Suite Presidencial' (Manila, Filipinas)

Mejor hotel de Asia con zonas públicas: 'Suzhou Huafa Park House Sales Office' (Shanghai, China)

Mejor restaurante de Asia: ''Wan Chu Restaurant' (Shenzhen, China)

Mejor restaurante de Asia dentro de un hotel: 'The Bay', en el 'Mandarin Oriental Jumeira Dubai' (Jumeira, Dubai)

Mejor restaurante de Asia dentro de un hotel: 'The Bay', en el 'Mandarin Oriental Jumeira Dubai' (Jumeira, Dubai)

Hotel con mejor diseño de América y el Caribe: 'Sheraton Buganvilias Resort & Convention Center' (Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico)

Hotel con mejor suite del América y el Caribe: 'Westin St. Francis' (San Francisco)

Hotel con mejor suite del América y el Caribe: 'Westin St. Francis' (San Francisco)

Hotel con mejor diseño de África: 'Studio One' (Dubái)

Mejor restaurante de África: 'Four Seasons Resort Seychelles' (Isla Desroches, Seychelles)

Mejor restaurante de África: 'Four Seasons Resort Seychelles' (Isla Desroches, Seychelles)

La residencia más lujosa por menos de cinco millones de libras: 'House Atholl' (Johannesburg South Africa)

La residencia más lujosa por más de cinco millones de libras: 'Residence at Lomas de Chapultepec' (Lomas de Chapultepec, Mexico)

La residencia más lujosa por más de cinco millones de libras: 'Residence at Lomas de Chapultepec' (Lomas de Chapultepec, Mexico)