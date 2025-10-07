Así será Mega Ozone Bowling Sevilla: 24 pistas de bolos, Karting indoor y 10 salas de cine premium El mayor complejo de ocio indoor de Europa abrirá en otoño

Sevilla dará un salto histórico en materia de ocio con la apertura de Mega Ozone Bowling Sevilla, en el Centro Comercial Aleste Plaza. Con más de 12.000 metros cuadrados dedicados al entretenimiento y una inversión que supera los siete millones de euros, se trata del mayor complejo de ocio indoor de Europa y aspira a convertirse en el centro de referencia para todo el área metropolitana la capital andaluza y un referente europeo en experiencias indoor.

Mega Ozone Bowling Sevilla se presenta como un espacio de experiencias tecnológicas y familiares que combina deporte, diversión y gastronomía. La oferta incluye:

-24 pistas de bolos de última generación con tecnología Neoverse, que incluye una pantalla de más de 40 metros.

-Karting indoor 100% eléctrico, pionero en la ciudad.

-Un mega hinchable de 1.000 m² para todas las edades.

-Una amplia zona gastronómica, con propuestas variadas y colaboración con Pizzerías Del Poble.

-Como gran novedad, 10 salas de cine premium de la mano de Cines Axion, que permitirán vivir una experiencia cinematográfica de lujo.

La apertura, prevista para mediados de otoño, supondrá la creación de 50 nuevos puestos de trabajo directos.

El complejo de Aleste Plaza será el segundo centro de Ozone en Sevilla -tras la apertura en Torre Sevilla en 2021- y el quinto en Andalucía. Con este proyecto, la compañía reafirma su liderazgo tras sorprender en 2024 con el macrocentro del Campo de Gibraltar, hasta ahora el mayor complejo de ocio indoor en el continente.

El estreno en Sevilla marca solo el inicio de una ambiciosa estrategia de crecimiento. En los próximos meses, Ozone Bowling abrirá nuevos centros en Torrevieja, Santander y Granada, además de otras localizaciones que se anunciarán próximamente.

Ozone Bowling, empresa pionera en ocio y entretenimiento, cuenta actualmente con 30 centros de ocio en España. Desde su nacimiento, Ozone no ha parado de crecer y suma ya más de 500 empleados, además de varios proyectos en curso, entre los que destacan nuevas aperturas en Granada, Torrevieja y Santander.

Dentro de sus centros, los visitantes pueden disfrutar no solo de boleras de última generación, sino también de las últimas tendencias en ocio indoor: máquinas recreativas, simuladores, arcade, karting eléctricos (Fast Zone), mega hinchables (Hoop by Ozone) o camas elásticas (Brincozone), pistas de hielo (Icezone).

