Por qué tu gato rasca las puertas y cómo evitar que lo haga

Tamara Villena Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:53

Los gatos son animales de costumbres y quien viva con ellos sabrá que no hay nada que les guste más que una rutina bien definida. Comida a sus horas, mucho descanso y cero estrés es lo que marca un día perfecto para ellos, que buscan mantener los mismos hábitos y odian los cambios. Por eso, cuando cogen una costumbre puede ser complicado que se deshagan de ellos si no los disuadimos de forma correcta.

Uno de los problemas que suelen tener muchas personas con gatos en casa es que notan que las puertas tienen arañazos y marcas de sus uñas. Eso sí, es importante tener claro que esto no es algo habitual ni tan frecuente como muchos creen y que, de hecho, indica que puede haber un problema en su día a día.

Aunque las personas que no tienen gato crean que es inevitable que estos animales te arañen las puertas, es un comportamiento que no es lo normal en ellos, una forma en la que comunican que su entorno en casa no está lo suficientemente 'gatificado'. Esto quiere decir que los espacios de la vivienda no están adaptados a sus necesidades, con zonas altas donde puedan subir a observar, escondites cerrados donde poder resguardarse cuando lo necesiten, juguetes para descargar energía o rascadores para afilar las uñas.

Las uñas son una parte fundamental para la salud de los gatitos, por lo que si no tiene objetos con texturas adecuadas para afilarlas en su entorno, buscarán otras alternativas -como las puertas- para poder hacerlo. Especialmente en los primeros meses de vida, es posible que rasque para quitar la capa exterior de sus uñas y permitir que crezcan. También es una forma de marcar su territorio, otro aspecto fundamental para que los gatos se sientan seguros donde están viviendo.

Lo mejor que se puede hacer para evitar que arañen tus puertas al rascar, o tus muebles, es ponerles alternativas a su alcance como un rascador de pie o alfombrillas de rascado, ya que algunos gatos prefieren hacerlo en vertical y otros en horizontal. Puedes ponerlos en sitios estratégicos donde sepas que suelen arañar, para que vayan a esa alternativa, como por ejemplo en el lado del sofá o de la puerta.