Alergia a los gatos: la verdadera causa de las reacciones alérgicas no es el pelo El problema se encuentra en ciertas proteínas presentes en su piel, saliva o, incluso, orina

Martes, 7 de octubre 2025, 19:52 | Actualizado 20:13h.

El gato es un compañero ideal en el hogar, pero también una de las mascotas que más reacciones alérgicas provocan a los miembros de una familia. Al contrario de lo que mucha gente cree, el pelo de los gatos no es el verdadero culpable de estas reacciones alérgicas: el problema se encuentra en ciertas proteínas presentes en su piel, saliva o, incluso, orina.

Para minimizar en lo posible estas complicaciones, debemos ventilar la casa varias veces al día, cambiar con frecuencia las sábanas y mantas del sofá (incluso si no se suben a él, los pelos pueden adherirse), usar la aspiradora en vez de una escoba (ya que esta esparce el pelo) y fregar el suelo con lejía, para evitar la propagación de este alérgeno.

Purina Pro Plan explica algunas curiosidades y mitos sobre las alergias a los gatos:

1. El pelo del gato no es la causa de las alergias: Los alérgenos producidos en las glándulas salivales y sebáceas (de la piel) del gato son los responsables de desencadenar una reacción en individuos alérgicos. Aunque el pelo del gato puede transportar los alérgenos, el pelo en sí no es la causa original de las alergias a los gatos.

2. No existen gatos sin alérgenos o hipoalergénicos: Existe una creencia común de que algunas razas de gatos (especialmente las razas sin pelo) son hipoalergénicas. No hay gatos que estén libres de alérgenos, algunos pueden soltar menos pelo, pero en realidad no es esto lo que causa una reacción alérgica. Las personas con alergia a los gatos están respondiendo a alérgenos producidos en la saliva, la piel y las glándulas anales del gato.

3. El color y la longitud del pelo no influyen en la producción de alérgenos. Existe un mito que sugiere que los gatos con pelo de color más oscuro y aquellos con pelo más largo son más propensos a provocar alergias que los gatos con pelaje de color más claro o corto. Sin embargo, estos factores no influyen en la producción de alérgenos en gatos.

4. El sexo del gato es la única característica física relacionada con la producción de alérgenos: Estudios han demostrado que los gatos machos intactos generalmente producen niveles más altos del alérgeno Fel d 1 que los gatos machos esterilizados/castrados y las hembras independientemente del estado de esterilización. Sin embargo, el nivel de Fel d 1 de cada gato varía según la genética, y un gato macho intacto podría potencialmente producir menos Fel d 1 que una hembra o un gato macho esterilizado con alta producción.

