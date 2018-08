El whisky de 12 años que tiene en casa María José Pou «Whisky es muy señor, grave y circunspecto», así describe la columnista de LAS PROVINCIAS y profesora en la UCH-CEU a su fiel amigo MARÍA GARDÓ Valencia Domingo, 26 agosto 2018, 00:51

La columnista de LAS PROVINCIAS y profesora en la UCH-CEU es una gran amante de los animales: «Junto a ellos, me siento parte de una Naturaleza rica, apasionante y frágil, que debemos cuidar». María José Pou nos presenta a su perro Whisky.

1 ¿Cómo llegó a tu vida?

Lo adopté de la Spax, la protectora de Xàtiva. Lo habían abandonado atado a la puerta del refugio. Supongo que lo ataron porque, con la buena orientación que tiene, habría vuelto a casa enseguida.

2 ¿Por qué elegiste ese nombre?

Por el color. Dentro de poco podré decir que tengo un whisky de 12 años...

3 ¿Dónde duerme?

En su cama.

4 ¿Qué le dices antes de salir de casa?

«¡Vamos!». Y se vuelve loco.

5 ¿Has viajado alguna vez con Whisky?

Con él, solo a Altea y en coche. Una de las fotos es de entonces. Cuando vio que metía las maletas y recogía todo, se subió al coche, se acomodó en su cama y no hubo manera de bajarlo. No pude convencerlo de que aún no nos íbamos. Ni de que jamás lo van a volver a subir a un coche para dejarlo abandonado.

6 ¿Tiene motes cariñosos?

Whisky es muy señor, grave y circunspecto. Le llamo «Lord Whiskon» porque, como dice mi amigo Màxim Huerta, tiene porte de perro de chimenea.

7 ¿Qué superpoder crees que tiene?

Tiene mucho sentido de protección, por eso creo que puede haber sido perro de pastoreo. Cuando paseamos varios, nos va rodeando para agruparnos y si alguien se retrasa, para y vuelve a por él. A veces, me da mordisquitos en las piernas, como hacen los perros pastores a las ovejas, si echo a correr. En los últimos años de mi madre, aprendió a avisar cuando era necesario: cuando ella abría la puerta sin que yo me enterara; cuando se quería levantar del sillón con riesgo de caerse, o cuando quería toser y no podía. Él veía que en esas circunstancias yo iba corriendo así que se adelantaba ladrando.

8 Lo que más te molesta de Whisky

Es poco cariñoso. Me encantan los zalameros que se vuelven locos cuando te ven pero Whisky es todo lo contrario. Es muy comedido. Muy serio. Muy British.

9 Lo que más te molesta del resto de dueños de animales

Que no velen por su bienestar. Eso no significa llevar collares de perlas ni darles tartar de atún para comer, sino dejarles ser animales, saludar a otros, jugar, olisquear, pasear sin rigideces.

10 Si fuera humano, ¿qué tipo de personas crees que sería?

Sería catedrático de la vieja escuela. Con «autoritas», de los que solo necesitan levantar la ceja para que se calle toda la clase.

11 ¿Has tenido otros animales?

Sí, perros, Coco y Solete, y un periquito. Y luego por casa han pasado muchos perros en acogida hasta que han sido adoptados: Wendy, Brownie, Yayita, Rony, Maya, Katty… Hoy algunos están en Francia, en Roma o aquí en Valencia.

12 ¿Eres de los que han dicho: «Cuanto más conozco a las personas más quiero a mi perro»?

Sí. Los animales no defraudan porque no tienen doblez. La única faena que nos hacen es irse demasiado pronto. Y estoy segura de que, si pudieran, intentarían no hacernos ese daño.

13 ¿Cambia la forma de ser tener animales?

Sin duda, con Whisky he visto el daño que hace el abandono, he conocido el trabajo de las protectoras y me he implicado en su esfuerzo. Pero también me ha ayudado a conocer más a los animales, a comprender su comportamiento y a ver cómo nos tratan y tratan a sus congéneres. Junto a ellos, me siento parte de una Naturaleza rica, apasionante y frágil, que debemos cuidar.

14 Abandono y verano van muy unidos, ¿por qué crees que sigue habiendo pese a todas las campañas de concienciación y multas?

Porque sale barato, y porque aún contemplamos a los animales como objetos que «nos sirven» y de los que desprendernos cuando ya no lo hacen. Whisky tardó más de un año en superar el estrés que le provocó el abandono. Necesitó un educador, tiempo y muchísima paciencia, pero ahora es feliz. Quien lo abandonó se perdió a un gran compañero.

15 ¿Está España adaptada a los animales?

En absoluto. Se está mejorando, pero cuando un niño recibe mensajes contradictorios, no lo asimila bien. No podemos inculcar el cariño a los animales y al mismo tiempo incitar a hacerles barbaridades en una plaza o atado a un poste en medio del pueblo.