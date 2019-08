Martina D'Antiochia : «Ya no me quedan sueños por cumplir» Fans. «Se les ve en la cara toda la emoción que tienen y eso es lo que me representa». / e. c. A sus 14 años, la youtuber y actriz se estrena en el mundo de la música después de su debut en la gran pantalla con 'Padre no hay más que uno' GLORIA SALGADO Domingo, 25 agosto 2019, 00:20

Youtuber, actriz, escritora y ahora cantante. La malagueña Martina D'Antiochia es el ídolo juvenil del momento. Saca a la venta su primer disco tras estrenarse en la gran pantalla de la mano de Santiago Segura con la comedia 'Padre no hay más que uno'. En la cinta se pone en la piel de un advenediza en las redes sociales. Algo muy lejos de la realidad. Su principal canal de YouTube, 'La diversión de Martina', acumula más de 3.700.000 suscriptores y 800 millones de visualizaciones. Tiene un segundo, 'Martina Channel', en el que emite su propia serie, que ya cuenta con medio millón de adeptos. Y encima, escribe: ha vendido 400.000 ejemplares de sus cinco libros. Y solo tiene 14 años.

-Dentro de unos días sale su primer disco al mercado, 'Emociones'. ¡No para!

-Estoy súper contenta! Decidí ponerle ese título porque cada canción trata de un sentimiento diferente. Por ejemplo en 'Like' -su primer sencillo, con más de 21 millones de visualizaciones- expreso mi amor por un chico que me gusta. Y no podía hacer un disco sin una canción dedicada a mis fans, que es 'No hay yo sin ti', agradeciendo desde el primer momento todo lo que han hecho por mí.

-Ha estrenado este verano la comedia 'Padre no hay más que uno'. ¿Cómo ha sido la experiencia?

-¡La experiencia de mi vida! Desde que era pequeñita yo quería ser actriz. No lo puedo comparar con la serie de mi canal de YouTube, que lo manejo yo sola. Allí había tanta gente, tanto follón. (No para de reír). Todo el mundo se portó súper bien conmigo. He estado con actores súper importantes como Toni Acosta, Santiago Segura, Leo Harlem o Silvia Abril...

-Pero usted también es una estrella, al menos en 'YouTube'. ¿Cómo es su día a día?

-Ahora que es verano intento grabar todos los días porque no tengo instituto. Durante el resto del año es más complicado compaginarlo con el curso. Intento no perder mi rutina, que es grabar los fines de semana Y de lunes a viernes me dedico al 100% a los estudios.

-¿Qué es lo mejor y lo peor que ha vivido en estos cuatro años como 'youtuber'?

-Lo mejor sin duda son todos los proyectos que me han ido surgiendo. Todo el esfuerzo también es bueno porque ha dado sus frutos. Lo malo... los 'haters' ('odiadores' en las redes sociales). Ya me he acostumbrado, porque hagas lo que hagas siempre te van a criticar.

-¿Cuál es su próxima meta?

-Ya no me quedan sueños por cumplir. Me queda mantener arriba lo que he conseguido hasta ahora. No dejarlo caer porque ha sido demasiado esfuerzo. Trabajar para que todo siga arriba.

-Seguro que tiene algun plan.

-Seguiré con mi colección de libros, 'La diversión de Martina', pero ahora me gustaría empezar una nueva serie más para adolescentes.

-¿Se ve de mayor siendo 'youtuber'?

- De mayor me gustaría seguir siendo ser actriz. Pero no solamente ser actriz. (Risas) También directora de cine. Vamos, me gusta lo que es Santiago (Segura), actor, director y guionista.