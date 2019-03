Jóvenes de todo el mundo claman contra el cambio climático

Miles de estudiantes a lo largo del planeta han conmenzado a salir a las calles este viernes en ciudades de Asia, Europa África y Australia y empezaban a hacerlo en Europa, con el objetivo de incitar a los líderes mundiales a tomar medidas en la lucha contra el cambio climático, en una movilización coordinada por el movimiento estudiantil 'Fridays for future'. En España, millares de jóvenes han comenzado a concentrarse en las plazas o ante sus colegios e institutos para mostrar su compromiso con el planeta.

Cientos de jóvenes se concentran ya en la madrileña Puerta del Sol. «Ni un grado más, ni una especie menos» o «El planeta no está en venta» son algunas de las consignas que entonan los cientos de estudiantes congregados en el centro de la capital, en una concentración convocada también por el Sindicato de Estudiantes.

La protesta de Madrid tiene previsto llegar hasta el Congreso de los Diputados, donde los jóvenes se sentarán frente a la puerta de los leones para exigir la aplicación de medidas urgentes contra el cambio climático. La manifestación de Madrid es una de las 60 protestas convocadas este viernes en toda España. En ciudades como Barcelona, los jóvenes no solo saldrán a la calle al mediodía: también por la tarde para invitar al resto de la ciudadanía a manifestarse contra el cambio climático.

A su paso por la estatua del Oso y el Madroño, los asistentes han coreado algunos lemas como: «La lucha sigue cueste lo que cueste»; «Sin planeta no hay futuro»; o «La lucha es el único camino». «Estoy aquí no solamente para defender mi futuro, sino para intentar defender el futuro del mundo«, ha subrayado Alberto, un joven de 16 años que ha acudido a la protesta desde Aranjuez y que ha destacado que es el turno de »actuar« de los jóvenes. »Hay que intentar decirles que no estamos ciegos a aquellos que quieran taparnos. Nos toca actuar a nosotros«, ha apuntado.

La supervivencia de los mares, preocupación de los jóvenes. / EFE

En las pancartas de los estudiantes se pueden leer mensajes como: «Si el planeta fuese el banco ya lo habriais rescatado»; «El momento de salvar es ahora»; «Es mucho lo que está en juego. TODO»; «No hay planeta B»; «No economía sin ecología»; «Un respiro, CO2 No»; «Todos estamos en el mismo barco»; o «Yo me planto», entre otras.

«En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo», explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Gerona.

Las manifestaciones de este viernes en España cuentan con el apoyo de organizaciones ecologistas tradicionales como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Seo Birdlife o WWF. También de representantes políticos como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha calificado este movimiento juvenil como «esperanzador» y «abrumador».

Cientos de jóvenes han llegado ya a Sol para unirse a las protestas globales por la inacción climática. ¿Te lo vas a perder?#HuelgaClimática#fridaysforfuturepic.twitter.com/akjdtHVUZE — EQUO Madrid (@equomadrid) 15 de marzo de 2019

A pesar del carácter «apartidista» del movimiento 'Fridays for future', a la manifestación de Madrid han acudido representantes de las Juventudes Socialistas y de los jóvenes de Ciudadanos, formación política que no ha apoyado públicamente estas convocatorias.

Junto a los jóvenes se han manifestado en Madrid otros colectivos como 'Yayoflautas' del 15M, o José Luis y Francisco, dos jubilados del madrileño barrio de Vallecas. «Tengo a un nieto aquí, y los jóvenes con esto me dan energía para varios meses», afirma Francisco.

Frente al Ministerio de Educación, Antonio, de 54 años, que ha acudido a la marcha con su hijo de seis años, ha incidido en la importancia de educar a los niños para combatir el cambio climático. «Es importante enseñar a los pequeños porque se ve que los adultos no le dan importancia. Estamos un poco dormidos», ha señalado Antonio, mientras los manifestantes alzaban la voz al grito de «la lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste».

España, movilizada

Aproximadamente un millar de estudiantes se han concentrado delante del Ayuntamiento de Sevilla y han ido en manifestación hasta la plaza de la Setas, en una acción convocada en toda España y en otros muchos países por el citado movimiento para reclamar a los «políticos que hagan su trabajo» y para despertar «conciencias».

Marta Bordons, una de las portavoces de dicho movimiento, ha dicho, en declaraciones a Efe, que «se ha encendido la mecha en cientos de miles de estudiantes de todo el mundo para luchar por un planeta en el que merezca la pena vivir». «La prioridad de los políticos debe ser la vida y el medio ambiente», ha reivindicado esta portavoz, quien ha anunciado que se dará continuidad a la lucha por el clima con movilizaciones todos los viernes y actos como charlas, debates y recitales para »despertar conciencias».

En Asturias, decenas de jóvenes participaran en las protestas que de la plaza del Parchís de Gijón y de la Escandalera de Oviedo, secundadas al grito de «El capitalismo mata el planeta» y «Merecemos y exigimos un aire limpio». Los jóvenes también han exhibido pancartas con los lemas «Por mis nietos, por nuestros nietos», o «Salvaje no es el que vive en la naturaleza, es quien la destruye».

En Murcia, los estudiantes se congregaron este mediodía en la plaza de la Merced próxima a la Universidad. Los asistentes portaban pancartas en las que se podía leer «El planeta no es vuestro, nuestros cuerpos tampoco», «Hay más plástico que sentido común», «El árbol que a vosotros os da leña y a mí no me da ni flores ni frutos» o «El mejor residuo es el que no se genera».

Galería. Las protestas juveniles contra el cambio climático al rededor del mundo. / Agencias

La movilización en el mundo

En el resto del planeta los jóvenes abandonaron sus escuelas y ocuparon calles en ciudades como Wellington, Sídney, Bangkok, Hong Kong, Kampala y Roma, en el marco de esta huelga estudiantil internacional llamada a extenderse durante la jornada de Boston a Bogotá, pasando por Daca, Durban, Lagos o Londres. Convertida en símbolo de este movimiento, la adolescente sueca Greta Thunberg se plantó como cada viernes ante el parlamento de Estocolmo, esta vez rodeada de una treintena de manifestantes.

«No soy el origen de este movimiento. Ya estaba allí. Solo requería una chispa para encenderse», dijo Thunberg, mientras un manifestante agitaba una pancarta con un juego de palabras en alusión a su compañera: «Make the planet Greta again». «Vivimos una crisis existencial ignorada durante décadas. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde», señaló Thunberg, de 16 años.

En Francia, donde están previstas varias manifestaciones, un grupo de jóvenes bloqueó a primera hora la entrada de la sede del banco Société Générale en la Defensa, el barrio de negocios a las afueras de París, para denunciar su financiación nociva para el clima. Algunos agitaban pancartas mientras otros cantaban «¡No nos miren, unánse a nosotros!».

En Italia, miles de jóvenes participaron en las más de 280 manifestaciones organizadas en todo el país. La mayor concentración se ha vivido en Milán donde los organizadores comunicaron que se manifestaron cerca de 100.000 personas, en su mayoría jóvenes. En Roma, por los Foros imperiales desfilaron unos 10.000 al grito de: «Retomemos nuestro futuro», «No tenéis excusas para reaccionar» o «Somos todos osos polares». Una enorme pancarta donde se lee: «Estamos aún a tiempo» fue colgada en el puente de los Scalzi de Venecia donde se manifestaron cerca 5.000 jóvenes.

Los jóvenes tomaron las calles en Austria. Alrededor de 10.500 alumnos de secundaria participaron en Viena en la protesta. Los estudiantes se congregaron en cinco punto del centro de la ciudad para dirigirse a la céntrica Plaza de los Héroes, vecina a las sedes de la Presidencia y la Cancillería austríacas. Durante la marcha los estudiantes corearon lemas y portaron carteles con mensajes como «Sólo tenemos un planeta, cuidémoslo» o «Mejor un cambio humano que el cambio climático» o «Sé parte de la solución, y no de la polución». Asimismo, varios miles de manifestantes han participado también en marchas en otras ciudades austríacas como Bregenz, Graz o Innsbruck.

Muchos jóvenes no acudieron a clase en varias escuelas de Uganda, un país que «sufre deslaves, inundaciones, donde la gente muere debido al cambio climático», denunció a la AFP Leah Namugera, de 14 años, durante una protesta en una escuela cristiana en la concurrida carretera entre Kampala y Entebbe.

En Nueva Zelanda, las escuelas advirtieron que marcarán la ausencia de los estudiantes que falten a clase. «Nos preocupa que los estudiantes estén perdiendo un buen tiempo de aprendizaje», señaló el presidente la Asociación de Directores de Secundaria, Michael William.

En Australia el ministro de Educación, Dan Tehan, también cuestionó las protestas. «Que los estudiantes abandonen las escuelas durante el horario de estudios para protestar no es algo que deberíamos estimular», dijo el ministro en una entrevista de radio.

Josei Mason, una estudiante de 20 años de la Universidad de Wellington, aseguró estar «emocionada por el hecho de que los jóvenes estén siendo escuchados y posicionándose en este momento». «Llaman a nuestra generación 'slacktivist' [activistas de sofá] porque es muy fácil decir que vas a ir a un evento en una página de Facebook o que te gusta algo pero luego realmente no haces nada», subrayó.

Estudiantes en varios puntos deIndia salieron a las calles para exigir acciones para mitigar el cambio climático y exigir un futuro más limpio, en un país que alberga algunas de las ciudades más contaminadas del planeta, sumándose a una jornada mundial de protesta. En Nueva Delhi, unos 200 estudiantes enarbolaron pancartas con mensajes sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático. «Estamos aquí para crear conciencia sobre el cambio climático. Dios nos ha dado la oportunidad de disfrutar nuestras vidas en la Tierra, así que es nuestra responsabilidad mantenerla limpia», explicó a Efe Fateh Raza, de unos diez años de edad.