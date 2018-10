El radical cambio de look de Maluma impacta en redes sociales El nuevo color de pelo del cantante revoluciona y divide a sus seguidores LAS PROVINCIAS Valencia Lunes, 22 octubre 2018, 12:42

O lo amas o lo odias. Los sentimientos que despierta Maluma van más allá de su pelo y también se hacen eco en su apariencia física. El cantante ha decidido cambiar y teñir su larga melena de color rubio, según una foto que ha publicado recientemente en Instagram y que ha provocado una tormenta de opiniones.

Para unos todo un acierto y para otros un error total, el nuevo look del colombiano no ha dejado indiferente a nadie. El intérprete de 'Cuatro babys' se ha decantado por un llamativo rubio platino para dar un nuevo giro a su imagen y sus seguidores no han tardadao en expresar su veredicto en redes sociales ante la reveladora foto compartida por el cantante:

Maluma de rubio. Así no me gusta. — Andreina Carolina (@Andreina_crb) 21 de octubre de 2018

Cuando Maluma empezó su carrera, debo confesar que lo de-tes-ta-ba... luego salió con su pantalón rosado y su cartera todo regio y lo empecé a querer en silencio🙈💕... ahora con este look Kurt Cobain creo que lo estoy amando 😂😂😂😂😂😂 — Gianina (@GianinaAlvarez) 21 de octubre de 2018

El colombiano volvió a ser noticia hace unos días, cuando durante la edición mexicana del programa La Voz decidió no girarse ante la actuación de la concursante Cindy Coleoni, que decididó no responder a las preguntas del cantante. «¿Sabes qué? Me arrepiento de no haberme volteado» le dijo Maluma. «¿Te puedo decir linda? ¿Tienes novio?», seguía el cantante ante la indiferencia de la aspirante. «Espero que mis compañeros me inviten a la audición. Tú no me tienes que ver. Yo me quedo sentadito», insistía el artista. «Si te quedas calladito...» contestaba ella, ante lo que el intérprete contestó con la polémica confesión: «Tranquila que me gusta el maltrato».