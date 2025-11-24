El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para que valga eso» Aunque el local abre a las 12.00 horas, las colas frente a su local, ubicado en la calle Roger de Llòria nº14, comienzan a formarse cuando la persiana aún está bajada

Sara Bonillo Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:16

Antes, con un euro podías comprarte casi cualquier cosa, pero ahora, con la inflación, el precio de todo está por las nubes. Comprar una tarta de queso, uno de los postres más internacionales, por menos de un euro en Valencia era prácticamente impensable hasta hace unos meses.

El pasado mes de septiembre abrió en la ciudad 99Cheesecake, un local que ofrece porciones de la tarta de queso clásica por 0,99 euros. Además, también ofrece sabores más exclusivos como '4 Quesos', 'Chocolate Blanco', 'Lotus', 'Cookies & Cream' o la 'Premium del mes', todo por 2,99 €.

También se pueden reservar tartas enteras por un precio que ronda entre los 14,50 y 25,50€. Igualmente, por 0,80 € se pueden añadir toppings como chocolate blanco, Oreo, salsa de pistachos o galleta Lotus.

Aunque el local abre a las 12.00 horas, las colas frente a su local, ubicado en la calle Roger de Llòria nº14, comienzan a formarse cuando la persiana aún está bajada.

No regalan nada, pero los 99 céntimos que cuesta una porción de su famosa tarta —precio que da nombre al negocio, 99 Cheesecake— han cautivado a miles de personas que se detienen para probar el sabor del que todo el mundo habla. Según explica un cliente, «está demasiado buena como para que valga eso».

Su fundador es Roger Bettosini, un joven de 22 años. La idea del negocio surgió tras un viaje a Nueva York, donde Roger vio que algunos establecimientos vendían porciones de pizza a menos de un euro. Fue entonces cuando tomó la decisión de crear una empresa que vendiera porciones de tartas de queso al mismo precio.

«Hicieron falta muchas horas de Excel y darle vueltas al modelo de negocio para encontrar la forma de ofrecer el producto más querido de toda España, a un precio irresistible», explican en su página web. El horario del local es de martes a domingo de 12 a 22.00 horas. Lunes cerrado.