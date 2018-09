Los 'pisos cápsula' llegan a España: 200 euros por 2,40 metros cuadrados 01:01 Una de las colmenas que pretenden instaurar en España. / Haibu 4.0 Una empresa pretende poner en marcha un nuevo modelo de vivienda destinado a personas entre los 25 y los 45 años LAS PROVINCIAS / ATLAS Jueves, 6 septiembre 2018, 20:04

«Cada habitáculo tiene un precio de 200 euros al mes, incluye electricidad, agua, wifi, servicio de limpieza de las zonas comunes, aire acondicionado, mantenimiento de la colmena y gastos de seguridad». Así es como promociona los 'pisos cápsula' la empresa que pretende instaurarlos en España.

Hasta ahora los habíamos visto en Japón, en los llamados hoteles cápsula, y también en algún aeropuerto donde se habilitan pequeños espacios individuales del tamaño de un colchón sobre el que descansar durante un corto espacio de tiempo. La opción ya ha aterrizado en nuestro país. En Barcelona, concretamente. Allí, una compañía ha querido ir más allá con la creación de unos 'pisos colmena' destinados a personas de entre 25 y 45 años que se encuentren en situación precaria.

La sociedad Haibu 4.0 presenta unos espacios comunes con una especie de nichos para vivir que miden aproximadamente 2,40 metros de largo por 1,20 de ancho. Según Victoria Cerdán, promotora del proyecto, la idea consiste en que los inquilinos «ya no tengan que compartir habitaciones entre cuatro o cinco personas, como está ocurriendo ahora, sino que puedan tener su propio espacio». Por los cubículos se pagarán 200 euros al mes. Para acceder a ellos no hace falta aval, pero sí una nómina superior a los 450 euros. Tampoco podrán vivir en la 'colmena' personas que cuenten con antecedentes penales «ni antes ni durante la residencia» en la misma y las mascotas están restringidas así como compartir la cabina con otra persona.

Varios pisos cápsula. / Haibu 4.0

Los promotores aseguran que con esta iniciativa de carácter asociativo pretenden contrarrestar el problema del alto precio de los alquileres en Barcelona, pero el Ayuntamiento de la ciudad ya ha advertido de que no cumplen la ley. La alcaldesa Ada Colau ha asegurado que no se ha recibido ninguna petición oficial de licencia para estos espacios y ha señalado que estos no reúnen los requisitos mínimos para obtener una cédula de habitabilidad que se exigen para poder vivir con dignidad y con unas condiciones adecuadas.

Por el momento, la compañía ha recibido ya 700 peticiones de información y un centenar de solicitudes. Los primeros 14 inquilinos ocuparán su colmena, si el Consistorio lo permite, a finales de este mes. En la web de Haibu 4.0 especifican que existen 38 plazas libres en la Ciudad Condal.