Víctor Küppers. Igor Aizpuru

Küppers, experto en psicología positiva, da las tres ideas simples que inculca a sus hijos: «Ayuda mucho»

Incide en la importancia de vivir con alegría

J.Zarco

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:15

Comenta

Víctor Küppers es un referente en la psicología para muchas personas. El experto acostumbra a dar charlas por toda España e incide en sus ideas para ver la vida de forma positiva. Sus vídeos se viralizan por redes sociales, donde se ha convertido en un rostro muy popular, pese a que él mismo no dispone de ellas.

Tratando de ayudar a padres que están criando a sus hijos, Küppers ofrece tres ideas simples que para él son fundamentales: la bondad, no perder la alegría y hacer de manera extraordinaria las pequeñas cosas ordinarias.

Respecto a la primera idea, afirma que «al final en la vida el dinero es importante, el trabajo, pero es mucho más ser buena persona. Uno tiene que luchar para ser la mejor persona que puede llegar a ser».

El segundo aspecto en el que incide es la necesidad de vivir con alegría por todo lo positivo que genera, tanto en ti mismo como en los demás. Además, cree que es algo que se puede construir: «No perder nunca la alegría. Ayuda mucho, uno tiene que intentar vivir alegre. No es un tema genético, se aprende, se desarrolla. Hay que ver lo positivo antes que lo negativo».

Y es que todo depende de cómo uno quiera afrontar las situaciones que le toca vivir. Y pone el ejemplo de que cuando estamos alegres, como siendo campeón de la Champions, todo nos apetece hacerlo más: «Cuando uno es alegre se enfada menos, asume que hay cosas que nos gustan y no. En las relaciones personales genera menos conflictos. Hay personas que son alegres y otras son rancias, mustias, bordes... la diferencia está en luchar para vivir con alegría y valorar lo positivo. Cuando uno va alegre la vida es increíble».

Por último, explica la tercera idea: «Tenía un profesor que me decía que la vida es simple pero nos la complicamos. Cuando estás trabajando se trata de hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias. Ahí está la diferencia, hay mucha gente que va por la vida como mediocre y no es porque lo sean, nadie lo es, es un problema de estado de ánimo».

